Ajax moet (een trainer als) Cocu kopen

Ajax-trainer Erik ten Hag kwam na de loze competitiewedstrijd tegen AZ superlatieven tekort. Hij noemde middenvelder Hakim Ziyech een 'kunstenaar op het veld'.

'Geschikt' zou ik bij de een aanvinken, 'ongeschikt' bij de ander.

Ja, trainers willen hun spelers vertrouwen geven. Dat is balanceren op een slap koord

Toen het er nog om ging, was Ajax aan flarden gescheurd door de kampioen. Ten Hag had na de afstraffing gezegd dat Ajax veel moet overnemen van PSV, 'overlevingsdrang' noemde hij het, en 'mentaliteit'.

Daar had hij natuurlijk groot gelijk in, maar ik dacht meteen: ga dat nog maar eens voor elkaar krijgen, nadat ook jij die spelers de hemel hebt in geprezen: even iets rechtzetten, jongens, van alles waar het werkelijk om gaat, komen jullie toch wel veel tekort, nou ja, de meesten eigenlijk alles.

Moeilijk al, om niet te zeggen onmogelijk, en nota bene kort daarna stond Ten Hag alweer op de loftrompet te tetteren. De een had tegen AZ geweldig ingeschoven, de ander had geweldig afgerond - op een middag waarop niets er meer toe kon doen.

Ja, trainers willen hun spelers vertrouwen geven. Dat is balanceren op een slap koord: ze moeten voor alles geloofwaardig blijven, ze moeten spelers van hun keerzijden doordringen en, ja, die geregeld ook openlijk benoemen - daar moeten ze tegen kunnen, zeker op het hogere niveau waar ze allemaal heen denken te kunnen.

Als hij warm is, zei Ten Hag over Ziyech, kan hij geweldig schilderen. (Ja, er was veel geweldig.) Een echte spelmaker, zei hij ook. Een merkwaardig ouderwetse term, voor een moderne trainer. De spelmaker speelde vroeger op het middenveld, voor de passjes, anderen liepen voor hem. Dat kan al heel lang niet meer.