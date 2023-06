Afscheid nemen wordt niet makkelijker als je het vaker doet

Gaat afscheid nemen makkelijker als je het vaker doet, was de laatste vraag die ik de lezer stelde. Het antwoord is: nee.

Komen en gaan

Nee, ik geloof niet dat je (ik) beter kan worden in afscheid nemen. Die gedachte ontkent de eenmaligheid van elk leven en elke relatie. Wat ik wel beter kan, is zien dat het individuele afscheid een plek heeft in een veel wijdere beweging van komen en gaan. Maar dat maakt het verlies van die ene, en daarna de andere, totaal niet minder.

Mieke Moor Doorn

Op meerdere fronten

Wanneer je jong bent heb je nog veel in het vooruitzicht. Dan kan afscheid nemen ook moeilijk zijn, maar je hebt meer veerkracht. Bij het ouder worden neem je op meerdere fronten afscheid: van je werk, van mensen om je heen, van je gezondheid. Daarbij lijkt het of je van je zelf ook steeds een stukje kwijtraakt.

Jannie Groeneveld Sint Jansklooster

Stapjes terug

Ik, 85-jarige man, heb in mijn leven van heel wat afscheid moeten nemen: van ouders, familieleden, vrienden en collega’s. Maar ook van mijn werk en allerlei sportprestaties. En op m’n tachtigste heb ik mijn rijbewijs laten verlopen. Naarmate je ouder wordt, doe je steeds vaker een stapje terug. Waar het in de kern om draait is dit: kan ik al die stapjes terug accepteren of niet? Ik ben gelukkig, juist omdat ik die stapjes terug kan accepteren.

John Mohr Den Haag

Loslaten

‘Met pensioen gaan is oefenen in doodgaan’ heb ik gezegd in de periode dat ik besloot met pensioen te gaan. Ik ontving steevast afwijzende reacties. ‘Nee, hoe kom je erbij, er ligt nog een heel leven voor je!’ ‘Het is de mooiste tijd, zonder verplichtingen, je kunt nog van alles ondernemen.’ Natuurlijk, maar het is echt iets anders dan van baan wisselen. Voor mij is het loslaten wat ik heb opgebouwd, mijn invloed kwijtraken en het overlaten aan anderen, zeker een oefening voor het loslaten, dat we allemaal vroeg of laat zullen moeten doen.

Joki Harms Hoorn

Nooit te oud

Arbeidsorganisaties waar mensen met ‘hart en ziel’ samenwerken zijn geliefd. Afscheid nemen van zulke organisaties stemt meestal treurig. Maar binnen het perspectief van een nieuw begin is het ook hoopvol. Een mens is immers nooit te oud om te leren. Er zijn altijd activiteiten te vinden waar de samenleving, jezelf inclusief, beter van wordt.

Dick van Elk Reeuwijk

Dank voor alle vragen

Ook wij lezers moeten nu afscheid nemen van Monic Slingerland. Dank voor alle inspirerende vragen!

Truus Groothuis Culemborg

Vertrouwde rubriek

De pensionering van Monic Slingerland mag niet betekenen dat haar vertrouwde rubriek verdwijnt. Weliswaar zal een opvolger niet direct over dezelfde scherpe pen beschikken, maar geef het een kans, al was het slechts om dit afscheid enigszins draaglijk te maken.

Arnold van der Leer Hoensbroek

De Vraag van Monic Slingerland wordt vanaf zaterdag voortgezet door Wilma van Meteren.