Afschaffing dividendbelasting kent geen goede argumenten

Ik wil deze vraag beantwoorden aan de hand van drie klassieke ethische standaarden: rechtvaardigheidsethiek, gevolgenethiek en integriteitsethiek.

Over de rechtvaardigheidsethiek kunnen wij kort zijn. Iedereen beseft dat vrijstelling van belasting voor vermogende (buitenlandse) aandeelhouders van grote internationale bedrijven en het afwentelen daarvan op MKB, werknemers en andere inkomensgroepen onrechtvaardig is. Daarom verafschuwen veel Nederlanders deze maatregel.

Gevolgen

Hij hanteert daarbij de tweede ethische standaard, de gevolgenethiek. Volgens Rutte bevordert afschaffing van de dividendbelasting de economische groei en werkgelegenheid in Nederland. De belastingbetaler heeft baat bij deze groei en daarom is de maatregel gerechtvaardigd. Dit leidt tot het klassieke dilemma tussen ongelijkheid en economische groei: moeten we meer ongelijkheid accepteren als dat gunstige gevolgen heeft voor de economie?

Maar is dit dilemma wel reëel in dit geval? Er is namelijk helemaal geen bewijs dat afschaffing van de dividendbelasting zo belangrijk is voor de Nederlandse economie. Ambtenaren van het ministerie van financiën en topeconomen als Bas Jacobs pleiten daarom tegen. De enige wetenschappelijke bron die een belangrijke rol heeft gespeeld bij de verdediging van de maatregel is het rapport 'Wederzijds profijt' (uit 2009) over de economische functie van hoofdkantoren. Maar dit rapport biedt geen analyse van de effecten van de afschaffing van de dividendbelasting. Een recente peiling onder beleggers bevestigt dat deze maatregel nauwelijks effectief zal zijn. De aantasting van rechtvaardigheidsprincipes kan dus niet worden verdedigd met een beroep op gevolgenethiek.