Afrika moet voor Europa topprioriteit worden

De belangrijkste reden om als Europese Unie gezamenlijk op te trekken in de wereld, is omdat we samen gewicht in de schaal leggen. Als één groot blok dat op gelijkwaardige voet staat met grootmachten als de VS en China. In dat grote spel zien wij één mogelijke partner nog te vaak over het hoofd. Direct ten zuiden van Europa ligt een gigantisch continent in ontwikkeling. Afrika, met een hogere economische groei, een lagere staatsschuld en tegen het einde van deze eeuw vijf keer zoveel inwoners als Europa.

We hebben een radicale omslag in ons denken nodig: Afrika en Europa, als gelijke partners. Die samen een as vormen van Noord- naar Zuidpool. Afrika als kans, als voorwaarde voor onze toekomst. Veel mensen spreken over de Aziatische tijgers, maar vergeten de Afrikaanse leeuw.

Grote delen van Azië vergrijzen, net als in Europa. In Afrika stijgt de levensverwachting en is de bevolking jong. In 2050 zal de Afrikaanse economie waarschijnlijk groter zijn dan de Europese economie, voortgestuwd door de grondstoffen voor onze groene economie, zoals kobalt en lithium. Afrika moet dus topprioriteit worden voor Europa.

Sponsoractie In Europa zien we Afrika nog te vaak als buur waar we iets mee moeten, omdat we er nu eenmaal naast wonen. Je maakt er af en toe een praatje mee, je schreeuwt of gooit eens wat over de schutting, je helpt de kinderen met de jaarlijkse sponsoractie, maar verder heb je er weinig mee. In de Europese Unie bakkeleien we over welke lidstaat een paar honderd vluchtelingen opneemt, en denken ze te kunnen dumpen in Afrika. In 2050 zal de Afrikaanse economie waarschijnlijk groter zijn dan de Europese We ruziën over wie wat bijdraagt aan de EU-begroting, en vergeten dat Afrika de economische kans is van deze eeuw. Het is tekenend dat in het negentig pagina’s tellende jaarverslag van het ministerie van buitenlandse zaken van vorig jaar het woord ‘Afrika’ maar tien keer voorkomt, en dan vooral in de context van migratie. Intussen heeft China het Afrikaanse continent tot prioriteit gemaakt. China organiseerde deze week een grote top met Afrikaanse regeringsleiders, met als uitkomst veel investeringen en het aanhalen van de banden. Maar met weinig oog voor duurzaamheid of mensenrechten. Europa is te veel met zichzelf bezig en laat hier een grote kans liggen.

Blinde vlek Natuurlijk heeft de EU een strategie die te vaak is gestoeld op oude ideeën: Afrika als problematisch continent dat de hand ophoudt, dat iets van Europa leert. Maar nog veel meer overheerst onverschilligheid en blijft Afrika een blinde vlek voor veel Europese regeringsleiders. Dat moet anders. We moeten als gelijken samenzitten en elkaars belangen begrijpen. Er moet een grote EU-Afrika-top komen met regeringen, bedrijven en het maatschappelijk middenveld. Wat vinden Afrikaanse landen eigenlijk van EU-plannen om migranten daar te ontschepen? Hoe kunnen we onze handel makkelijker maken? Hoe kunnen we helpen bij het versterken van democratische rechtsstaten en de mensenrechten? Van daaruit moeten we als EU een duidelijke visie ontwikkelen op hoe wij deze Afrikaanse eeuw als kans gaan aangrijpen. Dat zal vooral betekenen: een volwassen en volwaardige samenwerking met meer investeringen en openheid. Afrika onder aan onze prioriteitenlijst zal zich wreken. Alleen samen met Afrika blijven we welvarend en zorgen we voor stabiliteit. We kunnen samen optrekken in de 21ste eeuw van nieuwe kansen en bondgenootschappen. De tijd is gekomen om niet alleen buren te zijn, maar ook echt partners.

