Afghanistan liet zich niet opbouwen

Er waren gebeden gezegd, er was een lint doorgeknipt en nu liep generaal Stanley McChrystal terug naar zijn helikopter. Ik liep naast hem. “Wat vindt u van de Nederlandse aanpak in Uruzgan?”, vroeg ik, wetende wat er zou komen.

En inderdaad zong McChrystal de lof van de Dutch approach, die navolging verdiende in het hele land; het uitschakelen van de vijand was niet genoeg, er moest ook maatschappelijk en economisch perspectief geboden worden, anders zouden er voor elke gedode Taliban tien nieuwe opstaan. Hulde voor de Nederlandse 3D-benadering, die defense, diplomacy and development combineerde.

“Dus de eenzijdig-militaire aanpak van de VS heeft niet gewerkt?”

McChrystal sloeg me op de schouder, zei ‘geen commentaar’ en lachte met de mannen om zich heen om de brutaliteit van de Nederlandse verslaggever.

Hoe lang is het inmiddels geleden? Bijna acht jaar. Afghanistan is sindsdien alleen maar verderop geraakt, een land dat elke Amerikaanse president buikpijn bezorgd – je wilt er vanaf, je wilt beweren dat het op eigen benen moet en kan staan, maar dat kun je met geen mogelijkheid verkopen. En dus kom je met een zogenaamd geheel nieuwe strategie, die vervolgens ook geen oplossing zal blijken.

Mythische figuur

McChrystal was een mythische figuur, de leiding van de Nederlandse Isaf-missie in Tarin Khowt beschouwde zijn komst als een zeldzame eer. Het bezoek van de Australische premier, een paar dagen later, viel er totaal bij in het niet. McChrystal werd gezien als dé man die de kansen voor de interventiemacht zou kunnen doen keren, niet alleen vanwege zijn sympathie voor de civiel-militaire aanpak, ook vanwege zijn bovenmenselijke eigenschappen. Hij liep dagelijks minstens tien kilometer, at slechts één maaltijd per dag en sliep nooit langer dan vier uur. Het mocht allemaal niet baten: een jaar later werd hij teruggeroepen naar Washington en verdween hij uit het leger.

Eigenlijk had de hele oorlog in Afghanistan iets mythisch. Er werd een land opgebouwd, heette het, maar het ging om een land dat zich niet liet opbouwen. Het stortte steeds weer in elkaar zodra de buitenlandse bouwlieden vertrokken. Ooit waren er 140.000 internationale militairen gelegerd, nu zijn dat er nog 12.000, meest Amerikanen. Het idee dat het mogelijk is in verre landen aan ‘natie-opbouw’ te doen is ernstig in diskrediet geraakt, de export van democratie en goed bestuur is een taaie business gebleken. De Taliban hebben bijna weer de helft van Afghanistan in handen, Al-Qaida en IS zijn ook present, de bevolking lijdt.

Donald Trump had gezworen zijn handen van het land af te zullen trekken, maar daar is hij nu op teruggekomen. In opbouw gelooft hij niet, hij wil alleen maar ‘terroristen doden’. Good luck.

Lees ook: Het is afgelopen met wederopbouw in Afghanistan, het doel is nu: terroristen doden