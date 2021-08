Afghanistan is een hard lesje geopolitiek voor Europa

De geopolitieke realiteit heeft zich in Afghanistan hard aan Europa opgedrongen. Zoals de Duitse bondskanselier Angela Merkel het formuleerde: zonder aanwezigheid van de VS kunnen Duitsland en andere landen niet zelf mensen evacueren. Natuurlijk volgde daarop de belofte dat Europese landen hulp blijven bieden aan Afghanen die voor westerse diplomaten, organisaties of militairen hebben gewerkt. Maar wat dat voorstelt, moet blijken.

Deels komt die onmacht omdat de Europese militairen al grotendeels uit Afghanistan waren verdwenen. De Navo-strijd daar (of strikt genomen die van een internationale coalitie) was inmiddels vrijwel volledig een Amerikaanse strijd. Maar ook daarvóór was het Amerikaanse aandeel onmisbaar, zelfs met substantiële Nederlandse, Italiaanse, Franse, Duitse en vooral Britse bijdragen. Zoals Europa zelf nog steeds vooral schuilt onder de Amerikaanse atoomparaplu.

Als militair optreden noodzakelijk wordt, zoals nu in Afghanistan, dan laat zich dat voelen. De Europese landen beseffen dat ze hun militaire slagkracht moeten versterken. Om de balans te herstellen in de Navo, waaraan Europese landen te weinig bijdragen. Maar ook om eigenstandig, dus los van de VS, geopolitieke macht uit te oefenen als dat voor de Europese democratieën cruciaal is, bijvoorbeeld in het Middellandse Zeegebied of langs de oostgrens.

Dit weekeinde versnelde de EU-buitenlandchef Josep Borrell dan ook de plannen voor een Europese defensiemacht. Hij wil een Europees ‘expeditieleger’ van vijftigduizend mannen en vrouwen. De Duitsers en de Fransen pleiten al langer voor meer Europese militaire macht en verscheidene landen werken ook al samen, zoals bijvoorbeeld Nederland en Duitsland. Maar een eigenstandig Europees leger, met eigen materieel, is nog lang geen realiteit.

Zelfstandig zijn landen echt te zwak

Mensen die sceptisch staan tegenover ‘Brussel’ zullen er een nieuwe bevestiging in zien van de neiging van Europese politici een superstaat te creëren, wat zij ongewenst vinden. Defensie is immers nu nog een nationale aangelegenheid, geen Europese. Maar er is alle reden de EU te zien als relatief kwetsbare speler in het grotere wereldwijde krachtenveld, waarin China sterk opkomt, Rusland onbestendig is, de VS andere prioriteiten krijgen, en Europese landen zelfstandig echt te zwak zijn om daadkrachtig te kunnen optreden.

Als de EU-leiders in november over Borrells voorstel gaan praten, zullen ze de chaos in Kaboel scherp voor ogen moeten houden. Misschien is vijftigduizend manschappen nu nog te ambitieus, maar de Europese defensie- en interventiecapaciteit zal wel moeten toenemen om de bevolking te beveiligen, en de Europese waarden en belangen te kunnen blijven waarborgen. Betere militaire samenwerking alleen is daarvoor niet voldoende.