Af en toe zijn vooroordelen kwetsend, vaak zijn ze onschuldig of schuilt er zelfs een compliment in

Na de zoveelste avond van geluidsoverlast had ik er genoeg van. Ik ging verhaal halen bij de buren. Sinds een paar jaar wonen we naast een kapsalon die wordt bestierd door twee Braziliaanse kapsters. Iedere dag is het er gezellig druk en wordt er luide ­salsamuziek gedraaid en veel gelachen, geschreeuwd en gezongen. Op zich geen ramp, maar als avond aan avond de salsa je woonkamer binnen dreunt, is op een gegeven moment de maat vol.

Ik had in het voorbijgaan de buurvrouw alleen nog maar Portugees horen spreken en ook het gelach en het geschreeuw dat soms door de muur drong klonk Portugees. Omdat mijn kennis van die taal minimaal is, besloot ik haar in het Engels aan te spreken.

“Hi, my name is Martijn and I live next door, I wanted to ask you if you could turn the volume…” “Waarom praat je Engels tegen mij? Ik spreek gewoon Nederlands hoor!”, onderbrak ze me abrupt. Ze was boos. En ze bleef gedurende het gesprek boos. Niet zozeer omdat ik kwam klagen over geluidsoverlast, maar omdat ik er automatisch van uitging dat ze geen Nederlands zou spreken. Vooroordelen zijn slecht en ik zou toch beter moeten weten. Zij dacht toch ook niet dat ik geen Nederlands kon?

Daar had ze een punt. Ik heb mijn hele leven immers ook met vooroordelen te maken. Als zwarte man: “Je kan vast goed dansen” (waar). Als homo: “Je houdt zeker van het Songfestival” (niet waar). Als docent Nederlands: “U heeft vast alle boeken van Mulisch gelezen” (niet waar).

Ik moet elke keer weer slikken

Af en toe zijn die vooroordelen kwetsend. Zoals de talloze keren dat ik bij de douane uit de rij word geplukt. Ik moet elke keer weer slikken. Ook al zijn de douaniers vriendelijk en doen ze ‘gewoon hun werk’. Soms zijn de vooroordelen ronduit racistisch. Zo zal ik nooit vergeten dat de verkoper in een chique Haagse winkel me op een neerbuigend toontje meedeelde dat ik niet in zijn zaak thuishoorde.

Maar vaak zijn vooroordelen onschuldig of schuilt er zelfs een compliment in. Tijdens een ouderavond op school had ik een gesprek met een moeder. We hadden het over de voortgang van haar dochter bij het vak Nederlands. Ik prees het enthousiasme van haar dochter voor mijn vak en ik vertelde iets over de boekpresentatie die ze had gehouden in de klas. Na tien minuten was de tijd om en namen we afscheid. Ze gaf me een hand en zei: “Goh, wat spreekt u eigenlijk goed Nederlands.” “Ik geef uw dochter dan ook Nederlands”, reageerde ik verbaasd en ook een beetje geïrriteerd. “Maar dit is toch niet wat je verwacht”, zei ze met een stralende glimlach. “Leuk hoor!” En ze liep weg. Die glimlach deed het. Mijn irritatie verdween en ik kon eigenlijk alleen maar lachen. Hoe onbeholpen ook, ze bedoelde het niet verkeerd.

Ik hoop dat mijn buurvrouw inmiddels ook zo over mij denkt.

Martijn Wijchers schrijft over zijn ervaringen als zwarte, homoseksuele docent.