Advocaten zijn niet alleen voor wie het kan betalen

Het is bijna onmogelijk hem op dit punt geen gelijk te geven. De voordelen van mediation boven rechtszaken zijn evident: een beter gesprek, partijen die zich houden aan de afspraken, en minder advocaatkosten.

De sociale advocatuur is tegenstander van de plannen en wijst in haar protest onder meer op de rol van de overheid. Uitkeringsorganisaties, gemeenten en belastingdienst kunnen een flinke tegenstander zijn van de burger, een tegenpartij bij wie de eigen rechtsbijstand goed geregeld is. Ook daarop had Dekker een antwoord. Hij stelt dat die overheid zich soepeler moet opstellen, zodat lange gerechtelijke procedures uitgespaard kunnen worden. Ook dit is een bijzonder sympathiek en redelijk betoog, waartegen weinigen zullen protesteren.

Het idee van Dekker dat een coulantere overheid in dit soort kwesties leidt tot minder procedures, lijkt een vrome wens

Waarom bleken deze argumenten dan toch allerminst overtuigend bij zijn voorstel voor een in te voeren ‘poortwachter’? Deze moet beoordelen in welke zaken mindervermogenden een advocaat op kosten van de staat mogen inhuren. Omdat de argumenten zoals hierboven genoemd, niet onderbouwd zijn. Wat gebeurt er wanneer mensen blijven vechtscheiden en de nieuwe poortwachter het wel welletjes vindt, en hen geen rechtsbijstand toekent? Dat kan ertoe leiden dat de advocaat in deze zaken alleen nog betaalbaar is voor mensen met geld. Een situatie die niemand wil, ook Dekker niet. Opvallend genoeg sprak deze week ook de president van de Hoge Raad, vanwege de scheiding der staatsmachten normaal uiterst terughoudend, zijn zorgen uit over een samenleving waarin mensen minder goed in staat worden gesteld naar de rechter te stappen.