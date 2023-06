Advocaat Ridouan T. verdient alle steun

Iedere verdachte heeft recht op een verdediging, hoe gevaarlijk de crimineel ook is, hoe ernstig de verdenkingen ook mogen zijn. Het is een van de basissregels van onze rechtsstaat. Dat geldt dus ook voor Ridouan T., hoofdverdachte in het Marengo-proces, een man die volgens het Openbaar Ministerie verantwoordelijk is voor een reeks brute moorden en pogingen daartoe.

Sinds april zit T. zonder advocaat, een onwenselijke situatie. Hij werd tot dat moment bijgestaan door Inez Weski, die nu door het OM wordt verdacht van lidmaatschap van een criminele organisatie. Zij zou op een of andere manier, vermoedelijk gedwongen, berichten van T. hebben doorgespeeld aan de buitenwereld. Deze ernstige verdenking maakt het voor haar onmogelijk om nog langer als zijn advocaat op te treden.

Lef

De afgelopen week maakte Michael Ruperti zelf bekend dat hij een advocatenteam voor Ridouan T. wil samenstellen. Dat is, gezien de risico’s die hieraan kleven, bewonderenswaardig. Het getuigt van lef dat Ruperti daartoe bereid is. De ervaren advocaat handelt vanuit het principe dat iedere verdachte rechtsbijstand verdient, ook als de strafzaak explosief is.

Ruperti weet waar hij aan begint. Het Marengo-proces is niet alleen in omvang gigantisch, de zaak kent gruwelijke wendingen die de samenleving hebben geschokt. In 2019 werd een broer van de kroongetuige vermoord. In datzelfde jaar is Derk Wiersum, de advocaat van die kroongetuige, geliquideerd. In 2021 schoten twee mannen Peter R. de Vries neer, die optrad als vertrouwenspersoon van de kroongetuige. Zo laat de strafzaak een spoor van ellende achter.

Het pijnlijke is dat door politie en justitie fouten zijn gemaakt in aanloop naar deze moorden. Betrokken veiligheidsdiensten werkten langs elkaar heen, waardoor informatie niet bij de juiste personen terechtkwam en de gevaren voor de uiteindelijke slachtoffers niet goed zijn ingeschat.

Opnieuw vele maanden vertraging

Het leek erop dat het Marengo-proces zijn einde naderde, maar de wisseling van advocaat zal ongetwijfeld leiden tot – opnieuw – vele maanden vertraging. Ruperti en zijn collega’s moeten zich inlezen en voorbereiden. Ook Ridouan T. verdient een gedegen verdediging.

De komst van een nieuw advocatenteam zal ook voor nieuwe veiligheidsrisico’s zorgen. Iedereen die bij dit proces is betrokken, voelt de druk. Weski kan daarover meepraten. Ook politie en het OM zullen die risico’s uiterst serieus moeten nemen, in de wetenschap dat Ruperti zijn werk zo veilig mogelijk moet kunnen doen. De rechtsstaat is al veel te veel beschadigd.