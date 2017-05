Hij vond dat de intensieve landbouw een halt moest worden toegeroepen, hekelde het idee dat de markt de beste organisator zou zijn van publieke voorzieningen en vroeg zich af waarom het fenomeen coöperatie het had afgelegd tegen dat van de aandeelhouder – het leek hem dat de samenleving daar niet beter van was geworden.

Hoe langer hij doorging, hoe milder ik over het CDA ging denken, en dat vertelde ik hem ook. Maar hij hielp me direct uit de droom. “Ik kan die dingen alleen maar zeggen omdat ik in de partij niets meer te verliezen heb”, zei hij.

Wat is er aan de hand bij de christen-democraten? Zijn alle sociaal en duurzaam denkenden bij hen kalltgestelt, of zijn ze gewoon vertrokken sinds het gedoogverbond met de PVV, misselijk geworden van het omhelzen van Wilders?

Ik weet het niet, maar wat doorsijpelt vanuit de formatie doet het ergste vrezen. Het lijkt alsof niet de VVD de meeste moeite heeft met de aanwezigheid van GroenLinks aan tafel, maar het CDA. En het sjibbolet is het klimaatbeleid, waar Mark Rutte best wat groener durft te zijn dan zijn achterban lief is, terwijl Sybrand Buma de hakken in het zand zet.

De CDA-leider heeft zijn partij zo ver naar rechts getrokken, dat hij geen kant meer op kan, zei oud-minister Pieter Winsemius (VVD) zaterdag in het Algemeen Dagblad. “Buma en de rest van de partijtop hebben zich zo overgeprofileerd, dat het lastig is zonder gezichtsverlies een stapje terug te doen.” Adieu rentmeesterschap, voorheen CDA-‘kernwaarde’.

Eerder had CDA-prominent Herman Wijffels al geklaagd – je hoorde hem er bij stampvoeten – dat Buma in de formatie de grote dwarsligger was. “Die man heeft helemaal niets met duurzaamheid”, aldus Wijffels, en daar kon hij wel eens gelijk in hebben. Tenzij het louter campagneretoriek was dat Buma begin dit jaar sprak over ‘de dagdromen van Jesse Klaver’ die de ‘nachtmerries zijn van de Nederlanders’. “Je betaalt je straks ongans met zo’n grachtengordellinks programma.”

Het milieu als elitegekte – bij GeenStijl zouden ze zich in die omschrijving kunnen vinden. Maar de CDA-burgemeester die ik sprak denkt er dus anders over en hij staat niet helemaal alleen. In Bladel, ten zuiden van Eindhoven, stapte vorige maand een wethouder op uit protest tegen de uitbreiding van de veestapel. Ik bedoel maar: de tegenstelling grachtengordel-provincie is te gemakzuchtig.

Misschien is de werkelijke tegenstelling eerder die tussen een CDA dat zich ‘sociaal-conservatief’ wil noemen, en een CDA dat verder durft te reiken. Ik citeer oud-Kamerlid Jan Schinkelshoek, toch echt geen linkse jongen: “Het conservatisme is niet een jas waarin de christen-democratie zich laat passen. Als het christelijk geloof iets in de politiek te betekenen heeft, is dat door het geven van hoop. Het kijkt vooruit, naar iets wat voor ons ligt, naar iets wat lonkt."

Je zou het een appèl kunnen noemen.

