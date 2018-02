Actief en duidelijk kiezen is belangrijk voor een duurzaam donorbeleid

Veel landen hebben al wettelijk geregeld dat alle burgers in beginsel 'ja' zeggen, tenzij zij formeel aangeven geen donor te willen zijn. De eerste dergelijke donorwet stamt uit de jaren tachtig. Het is dus begrijpelijk dat voorstanders van Dijkstra's voorstel menen dat Nederland eindelijk eens die kant op moet bewegen om meer mensenlevens te redden.

Lees verder na de advertentie

Het is wel de vraag of een 'ja, tenzij'-wet helpt om het aantal donortransplantaties te vergroten, en of - gezien de terechte bezwaren tegen dit voorstel - meer voor de hand liggende alternatieven niet overwogen zouden moeten worden. Laten we vooropstellen dat er in landen met een 'ja, tenzij'-wet gemiddeld meer donortransplantaties voorkomen dan in landen met een 'nee, tenzij'-wet.

Wel is er veel verschil tussen de 'ja, tenzij'-landen. Zo heeft Zweden een teleurstellend laag percentage transplantaties en bleek dat de recente invoering van het 'ja, tenzij'-beleid in Wales geen verhoging tot gevolg had, al kan dat na verloop van tijd veranderen. En in een aantal landen heeft dit beleid ook geleid tot fors verzet tegen orgaandonatie.

Slechts enkele landen zijn overgegaan tot een hard 'ja, ten­zij'-be­leid, waarbij artsen de familiewensen moeten negeren

Bovendien blijkt dat in 'ja, tenzij'-landen de meeste artsen alsnog in overleg gaan met de familie van de beoogde donor. Haar wens is doorslaggevend - net zoals vaak gebeurt in 'nee, tenzij'-landen. Slechts enkele landen zijn daarom overgegaan tot een hard 'ja, tenzij'-beleid, waarbij artsen de familiewensen moeten negeren.

Strenge selectie Wat is essentieel voor een succesvol donorbeleid? Spanje heeft de meeste transplantaties per capita en een 'ja, tenzij'- beleid. Maar dat is niet de enige succesfactor. Misschien belangrijker is de medische aanpak, waarbij één organisatie verantwoordelijk is voor de coördinatie van orgaandonaties en -transplantaties. De artsen op de intensive-careafdeling zijn getraind om te overleggen met de familie, de organen door beademing in goede conditie te houden en transplantaties snel mogelijk te maken als een donor overlijdt. In Nederland is deze medische coördinatie in handen van de Nederlandse Transplantatie Stichting. Ook uitsluitingscriteria voor donoren verschillen per land. In Spanje zijn vrij veel organen afkomstig van oudere donoren en in de VS is het aantal transplantaties de laatste jaren sterk gestegen mede door het toenemend aantal organen van drugsverslaafden die overleden aan een overdosis. Dat is geluk bij een ongeluk, maar dat moet je natuurlijk niet willen. Vraag blijft hoe streng je in de selectie wilt zijn. Publiekscampagnes en de wijze waarop burgers kunnen aangeven of zij donor willen worden hebben wellicht ook grote invloed. Het percentage Amerikanen dat geregistreerd staat als donor is doorgaans hoger dan in Nederland. Met bijna 90 procent staat Montana aan de top. Het helpt dat mensen die hun rijbewijs willen vernieuwen gevraagd wordt of zij donor willen zijn. Daardoor is het aantal donoren in verschillende staten aanzienlijk gestegen. Gecombineerd met een publiekscampagne waardoor mensen elkaar aanmoedigen om donor te worden, heeft dit ertoe geleid dat de VS vierde staat op de wereldranglijst voor het aantal orgaantransplantaties. Mij lijkt het beter om een cultuur van bewust en actief kiezen verder te cultiveren