Achterkamertjesoverleg wordt lastig in de nieuwe Tweede Kamer – in bouwkundig opzicht dan

Zouden ze van tevoren nog eens goed gestudeerd hebben op de plattegrond van het nieuwe, tijdelijke gebouw van de Tweede Kamer? Premier Mark Rutte en minister van financiën Sigrid Kaag moeten oppassen niet te verdwalen nu ze deze week een rondgang maken langs de oppositiepartijen. Alle gangen in het betonnen gebouw lijken op elkaar. Alle fractiekamers ook.

Het tijdelijke pand van de Tweede Kamer is egalitair ontworpen. Kleine oppositiefracties zitten niet meer weggestopt in vreemde hoekjes van het gebouw. De grote VVD-fractie heeft geen sjiekere vleugel dan de kleine fractie van de Partij voor de Dieren. De vloerbedekking is overal even grijs.

Liever toch niet in een aquarium

Dat Rutte en Kaag de gangen doorkruisen komt omdat ze op zoek zijn naar fractievoorzitters om mee te onderhandelen. Het kabinet heeft politieke steun nodig van één of meer oppositiepartijen om de miljarden euro’s te vinden voor een ingrijpende aanpassing van de begroting. Vroeger, in de oude Tweede Kamer, gebeurde dat ook wel maar dan zonder blikken van buitenstaanders.

Dat wordt deze week interessant: hoe ziet achterkamertjesoverleg eruit nu er in het nieuwe Kamergebouw geen achterkamertjes meer bestaan – althans in bouwkundig opzicht? Onderhandelen achter zware houten deuren is niet meer mogelijk. De huidige werkkamers en vergaderkamers hebben glazen wanden met slechts hier en daar een matte afdichting. Behalve egalitair, moest de tijdelijke behuizing vooral ook transparant zijn. Wat zich binnen afspeelt bij onderhandelingen tussen kabinet en oppositie kan elke journalist of fotograaf zien vanaf de gang.

Diverse fracties grijpen inmiddels naar het plakfolie om de inkijk te verkleinen. Bij de regeringspartijen zit bijvoorbeeld D66-fractievoorzitter Jan Paternotte bij nader inzien toch liever niet in een aquarium; hij heeft de lange wand van zijn werkkamer mat laten maken. Bij veel oppositiepartijen zijn de ramen nog half-doorzichtig.

Een gebroken neus door een glazen deur

Dan is er nog de gehorigheid, iets waar Kamervoorzitter Vera Bergkamp in de eerste maanden na de verhuizing klachten over kreeg en waar een oplossing voor is gezocht. Bij diverse fracties bleken de wanden zo dun dat gesprekken goed te horen waren in de kamer van een andere partij ernaast. Knap onhandig, noemde Bergkamp het diplomatiek in deze krant. “Het is wel fijn als niet iedereen kan meeluisteren”.

Ongelukken waren er ook al door het vele glas: een medewerker van GroenLinks liep een gebroken neus op bij een botsing met een glazen deur. Bij de VVD-fractie kwamen platen uit het systeemplafond naar beneden. Kamervoorzitter Bergkamp moest al diverse keren reparateurs erop afsturen om de kinderziektes eruit te halen.

Onderweg op hun bedeltocht langs de fractievoorzitters van de oppositie kunnen Rutte en Kaag de behuizing van de tijdelijke Kamer meteen eens uitgebreid leren kennen. Normaal zien de leden van het kabinet alleen de vergaderzalen. Onderweg passeren ze misschien ook nog het nieuwe kunstwerk met de beeltenis van Pim Fortuyn. De vermoorde LPF-lijsttrekker kreeg een vergaderzaaltje – eerder een hok – naar zich vernoemd op de derde etage. De ruimte zag er tot voor kort nogal ongeïnspireerd uit.

Fortuyns portret kreeg onlangs voorrang om als eerste geïnstalleerd te worden van een reeks nieuwe beeltenissen van oud-politici. Zijn gezicht, vergezeld van zijn bekende uitspraak ‘At your service’, prijkt prominent op de buitenkant van de vergaderruimte. Niet te missen voor wie er in de buurt loopt. Wat is het voor kunstwerk? Geen beeld of schilderij, maar een metershoog portret in plakfolie. Aangebracht op – ook hier weer – de glazen wand. Eromheen is het glas doorzichtig gebleven. Fortuyn, die zo’n hekel had aan overleg in achterafkamertjes, bewaakt zelf met zijn afbeelding de transparantie.

Top 3 interieuraanpassingen in het nieuwe Kamergebouw 1. Portret Pim Fortuyn onthuld

2. Glazen wanden dichtgeplakt

3. Gehorige kamers geïsoleerd