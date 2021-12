Ach, wat maakt het uit, al die oekazes van de boven ons gestelde tsaren?

Als u dit leest moet onze auto allang de grens hebben gepasseerd, op weg naar Zuid-Frankrijk om de kerstdagen bij de negentigjarige mama Ephi en familie te vieren. Het lijkt op een vlucht maar deze traditionele reis naar de zon en het licht van Kerstmis was eerder gepland, (nadat een kort verblijf in een ziekenhuis werd geannuleerd). De beelden die we uit Nederland mee zullen torsen zijn helaas door duister geïmpregneerd. Beelden van half lege straten vol neergehaalde rolluiken en de stille onbeweeglijkheid achter de vitrines.

Wat ik ga missen? Weinig, of het moet de digitale kerstborrel van Trouw zijn, waar je met onaanraakbare silhouetten op je scherm nostalgische woorden kunt wisselen. Ach, voor wie het overheidsdictaat om met niet meer dan vier familieleden Kerstmis te vieren ondraaglijk lijkt, blijft altijd de supermarkt. Daar kun je tot 20.00 uur met honderden mensen tegelijk een heidens samenzijn nog beleven. Hierover kon de overheid geen verbod decreteren. Je moet toch eten, nietwaar? Ik moet plots aan mijn eerste Nederlandse Kerstmis denken, lang geleden, bij de Kamerlings. Sober natuurlijk als het om kerstpresentjes ging bij deze hervormde familie, maar warm en goedhartig in ontvangst. Alweer de weemoed.

Zie hier vooral niet een opstandig gebaar in naar dit kabinet, dat het als enige in Europa aandurfde om de dagen voor kerst, het einde van de advent, met een deksel van restricties te bedekken. Deze beslissing is op wetenschappelijke aannames gestoeld. En voor ons collectieve welzijn bedoeld. Maar gelukkig vallen uitingen van nostalgie nog niet onder de omikron-beperkingen.

In deze krant stond dinsdag dat ‘Nederland het enige Europese land is in lockdown, maar het zal waarschijnlijk niet heel lang de uitzondering blijven’. Voorlopig zijn we de grens gepasseerd en vrijdag in Frankrijk hield premier Castex een pandemietoespraak. Geen beperkingen voor kerst, zei hij, net als Boris Johnson in Groot-Brittannië. Dat wil zeggen niet al te grote feesten of diners maar geen maximum aan gasten voor Kerstmis. De overheid blijft op afstand. En ook geen lockdown en avondklok.

In onze bagage hebben we nog een bergje aan cadeaus voor de Franse familie meegenomen. Net op tijd vrijdag en zaterdag gekocht, vóórdat de rolluiken van de kerstopsluiting neergingen. En natuurlijk ook die lekkere kerststollen waar Fransen gek op zijn. Oorspronkelijk kwam deze lekkernij uit Duitsland, waar ze de naam Weihnachtsstollen of Christstollen droegen.

Maar nu heten die dingen in onze koffers geen kerststollen meer maar ‘luxe stol’ of ‘feeststol’, om de inclusiviteit niet te schaden. Het doet me plots denken aan het document van 33 pagina’s dat de EU vorige maand uitgaf als ‘praktische gids voor inclusieve communicatie’. Hierin werd aanbevolen om elkaar geen ‘gezegende kerst’ of ‘goede kerstdagen’ te wensen maar ‘goede feestdagen’ of ‘holiday season’. Na protest uit Italië en Frankrijk werd het document ingetrokken. Ach, wat maakt het uit, al die oekazes van de boven ons gestelde tsaren? Voorlopig wens ik u toch, beste lezer, een prachtige Kerstmis!

