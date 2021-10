Accepteer alle leerlingen, maar morrel niet aan de Grondwet

Moet de vrijheid van onderwijs, vastgelegd in artikel 23, gemoderniseerd worden? Zo ja: hoe dan? De discussie bereikte deze week een hoogtepunt toen de Onderwijsraad en de PvdA op dezelfde dag hun visie presenteerden. Die verschilt. PvdA-Kamerlid Habtamu de Hoop diende een wetsvoorstel in om artikel 23 te moderniseren. Met als belangrijkste toevoeging: voer een acceptatieplicht in zodat iedere school altijd en overal alle leerlingen accepteert. Dat is nu niet het geval. Bijzondere scholen, bijvoorbeeld islamitische of protestantse, mogen kinderen weigeren met een beroep op hun grondslag. Voor zo’n hervorming is wel een grondwetswijziging nodig. Dat kost jaren.

De Onderwijsraad gooide het over een andere boeg. Het is niet nodig om artikel 23 aan te passen. De bestaande wetgeving biedt voldoende handvatten om bij scholen af te dwingen dat ze gelijkheid en vrijheid van meningsuiting waarborgen, maar dan moet er wel op gehandhaafd worden. Het reformatorische Gomarus College in Gorinchem is het bekendste voorbeeld. Daar werden leerlingen door de zorgcoördinator gedwongen om hun ouders te vertellen over hun seksuele geaardheid. De onderwijsinspectie rekende daar mee af. Voor het eerst besloot de inspectie aangifte te doen van discriminatie.

Een schoolvoorbeeld voor de toekomst, vindt de Onderwijsraad die de regering adviseert. Zet vaker dit soort juridische middelen in als grondwetten worden geschonden, aldus het advies. De raad voegt daar nog wel iets aan toe. Het aanpakken van excessen - of het nu gaat om het apart lesgeven van jongens en meisjes of het verbieden van homoseksuele relaties - werkt alleen als er duidelijke kaders zijn voor burgerschapsonderwijs. Tot op heden zijn die te vaag. Om een voorbeeld te noemen: het is onduidelijk in hoeverre een school moet onderwijzen over seksuele diversiteit. Maak dat soort kaders concreet, is de oproep aan de wetgever, en spoor de onderwijsinspectie aan hierop te handhaven.

Op papier verschillen de opvattingen van de Onderwijsraad en de PvdA. Toch is de kern van de boodschap dezelfde: scholen mogen geen leerlingen discrimineren. Dat valt alleen maar toe te juichen. Het is de vraag of de lange weg die de PvdA bepleit - namelijk via een grondwetswijziging een acceptatieplicht afdwingen - de meest effectieve is. Zolang de bestaande wetgeving voldoende handvatten biedt om grondrechten van leerlingen te waarborgen, is dat een snellere manier om het doel te bereiken. Want tegen de tijd dat zo’n grondwetswijziging een feit is, zijn alle scholen hopelijk tot de conclusie gekomen dat het buitensluiten van leerlingen op grond van hun geloofsovertuiging niet meer van deze tijd is. Desnoods met tussenkomst van de rechter.