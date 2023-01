Academische besturen moeten alle banden met de fossiele industrie verbreken

De leiding van Nederlandse universiteiten reageert te gemakkelijk op het protest van studenten en staf tegen de innige banden met de fossiele industrie, schrijven Guus Dix (Universiteit Twente) en Philipp Pattberg (VU Amsterdam).

Universiteiten zijn nauw verbonden met de fossiele industrie via ‘eco-prijzen’ voor studenten, wervingsactiviteiten op de campus, alumninetwerken, onderzoekfinanciering en sponsoring van studieverenigingen. Die banden staan steeds meer onder druk. Onder de noemer ‘End Fossil: Occupy!’ bezetten studenten de Universiteit van Amsterdam, de Erasmus Universiteit Rotterdam en de TU Eindhoven. Nederlandse onderzoekers en internationaal gerespecteerde klimaatwetenschappers scharen zich nadrukkelijk achter de eis van de studenten: verbreek de banden met de fossiele industrie.

Colleges van bestuur spreken vol begrip over de bevlogenheid van studenten en staf. Maar we zetten wel samen met de industrie in op ‘groene’ projecten, met daarbij sussende woorden als ‘dialoog’, ‘verbinding’ en ‘innovatie’. Gaat u maar rustig weer aan het werk of de studie.

Met deze respons maken bestuurders zich er te gemakkelijk vanaf. Ze lijkt vooral ingegeven door het behoud van financiering en duurzaamheidsimago. Er is geen plek voor de fundamentele vraag waar we als academische gemeenschap voor staan.

Allereerst staat die gemeenschap voor waarheidsvinding. Voor de fossiele industrie is waarheid een veel plooibaarder begrip gebleken. Naarmate het wetenschappelijke bewijs over klimaatverandering zich opstapelde, begon ze klimaatwetenschappers te belasteren en twijfelcampagnes te financieren die nog doorwerken in de polarisatie rondom klimaatverandering in de VS. In Nederland financierde Shell de klimaat­scepticus Frits Böttcher.

Sponsoring van onderzoekscentra door de fossiele industrie

Ook staat de academische gemeenschap voor het tegengaan van vooringenomenheid. Onderzoekscentra die door de fossiele industrie gesponsord worden, blijken aanmerkelijk positiever over gas te schrijven dan centra waar die sponsoring niet of veel minder aanwezig is. En door de industrie gesponsorde economen richtten zich decennialang alleen op de vermeende kosten van effectief klimaatbeleid zonder de baten mee te nemen. Bedrijven die nog zo diep in olie en gas zitten, zullen hun fossiele belangen veilig proberen te stellen – juist ook via onderzoeksprojecten die voor een groene uitstraling zorgen.

En de academische gemeenschap staat voor een rechtvaardige en leefbare toekomst. Voor een eerlijke transitie met maximaal 1,5 graad opwarming moeten rijke landen als Nederland in 2034 gestopt zijn met fossiele brandstoffen. Bij fossiele bedrijven hoef je hiermee niet aan te komen. Uit vrijgegeven communicatie blijkt dat Shell-werknemers intern meekrijgen dat een pad richting netto nul emissies ‘niets van doen heeft met onze bedrijfsplannen’. Ook extern onderzoek bevestigt dat Shell nog volop bezig is met nieuwe fossiele infrastructuur, zoals onder de Waddenzee.

Waarheidsvinding verdedigen

Het aanpakken van de klimaat­crisis vraagt om een sterke academische gemeenschap die waarheidsvinding verdedigt, vooringenomenheid niet accepteert en haar zorg voor toekomstige generaties serieus neemt. Op grond daarvan zou ze alle banden met bedrijven moeten verbreken die willens en wetens aan een onleefbare toekomst werken. Fossiele bedrijven zijn immer niet te beroerd (geweest) om de klimaatwetenschap te ondermijnen als dat hen beter uitkomt en zijn ook niet op weg naar een fossielvrije wereld.

De academische gemeenschap die wij voor ogen hebben, wordt vertegenwoordigd door het morele leiderschap van bestuurders die moeilijke keuzes durven te maken en stelling nemen tegen de retoriek dat we ‘met fossiele bedrijven in transitie moeten’. Dat zulk leiderschap mogelijk is bewijst het verbreken van de banden met het Zuid-Afrikaanse apartheidsregime in de jaren zeventig en zeer recent nog met de tabaksindustrie en Russische en Wit-Russische onderwijsinstellingen. Zolang de banden met de fossiele industrie blijven bestaan, zal ook de campus het domein van de academische bevlogenheid zijn.

Dit stuk werd mede geschreven namens:

Erasmus Universiteit Rotterdam Lorenzo Pellegrini, Willem Schinkel Radboud Universiteit Noelle Aarts, Martijn Koster TU Delft Riccardo Riva Universiteit Leiden Thomas Fossen Universiteit Twente Esther Turnhout, Jurriaan Schmitz Universiteit van Amsterdam Joyeeta Gupta, Ewald Engelen Universiteit Utrecht Geert Buelens Vrije Universiteit Peter Verburg, Niels Debonne Wageningen Universiteit Paul Struik, Bram Buscher, Rutger Boelens, Martijn Duineveld, Stasja Koot, Robert Coates

