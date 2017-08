Academie moet docentschap meer waarderen

Van universitair geschoolde docenten kunnen leerlingen leren om kritische vragen te stellen en op een wetenschappelijke manier te denken. Die vaardigheden zijn de beste voorbereiding op een wetenschappelijke studie. Als Nederland kenniseconomie wil zijn en voorop wil lopen, moet deze bron rijk genoeg blijven stromen, meent de KNAW. Juist tijdens de laatste twee jaar van het vwo moeten leerlingen met talent voor de wetenschap geïnspireerd worden om zich academisch verder te vormen.

Achter dit pleidooi lijkt een tweedeling te zitten binnen het docentencorps van het vwo. Hbo-leraren zouden didactisch sterker zijn en daarmee hun inhoudelijke kennis en vaardigheden compenseren, terwijl de academisch gevormde leraren vooral vakinhoudelijk sterk zouden zijn en didactisch nauwelijks gevormd. Om dat vakinhoudelijke te benadrukken is rond de eeuwwisseling door universiteiten de eis gesteld van een tweede master, voordat aan de lerarenopleiding kon worden begonnen. Het gevolg van deze hogere lat is dat minder studenten voor het traject naar het leraarschap gekozen hebben. Nu zijn er wel weer noodoplossingen gevonden voor vakken als natuurkunde en biologie, maar structureel blijft het een beperking.

Waardering in de academische wereld

Die onzichtbare tweedeling, waarbij docenten worden ingedeeld naar vakinhoudelijke kennis en didactische vaardigheden, is onterecht. Wie naar zijn eigen schooltijd kijkt kan altijd leraren opnoemen die beide kwaliteiten verenigden en die vooral bevlogen waren. Juist door die combinatie inspireren leraren hun leerlingen het meest om te excelleren.

Belangrijker nog is dat binnen de academische wereld zelf het docentschap meer waardering en aandacht krijgt. Want nu gelden onderzoek en publicaties daar als de top en bungelt onderwijs ergens onderaan.

Een hechte band tussen de academische wereld en het voortgezet onderwijs is belangrijk genoeg om in te investeren. Via universitaire colleges voor scholieren wordt daar gelukkig in voorzien. Dat de academische wereld tekortgeschoten is om ook via leraren deze band hecht en warm te houden, is duidelijk. Om daar iets aan te doen zijn stappen nodig als het bekorten van het traject naar het leraarschap. Belangrijker nog is dat binnen de academische wereld zelf het docentschap meer waardering en aandacht krijgt. Want nu gelden onderzoek en publicaties daar als de top en bungelt onderwijs ergens onderaan. De herwaardering van didactische vaardigheden zullen, naast een verkorting van het onderwijstraject, studenten eerder ertoe inspireren, zelf een inspirerende leraar te willen worden.

De mening van de krant, verwoord door leden van de hoofdredactie en senior redacteuren.