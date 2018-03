Abortuspil bij de huisarts: voor vrouwen én huisartsen beter

GroenLinks en PvdA presenteerden vorige maand een initiatiefwet, die het mogelijk wil maken dat vrouwen de keuze hebben om een ongewenste zwangerschap met een pil af te breken bij de huisarts. Het initiatief sluit goed aan bij de wens van vrouwen en huisartsen en verdient daarom – dwars door politieke verhoudingen heen – brede steun.

Door toe te staan dat ook huisartsen medicatie voor zwangerschapsafbreking mogen verstrekken, zal een groep vrouwen aan de huidige abortushulpverlening worden onttrokken, het is verplaatsing van zorg. De noodzaak hiertoe is niet gebaseerd op het idee dat de huidige abortushulpverlening slecht zou zijn, integendeel. Door deze wet wordt met name de keuzevrijheid van de vrouw vergroot doordat er voor haar een breder aanbod komt.

Sommige vrouwen ervaren de gang naar een abortuskliniek of de gynaecoloog als een grote drempel

Een abortuskliniek, waarvan er momenteel elf in Nederland zijn, of een polikliniek gynaecologie ervaren sommige vrouwen als een te grote drempel. Bekenden zouden hen kunnen zien, ze moeten grote afstanden reizen, zijn een dag van het werk of opleiding en er is een wachttijd.

Huisarts De huisarts is voor de vrouw zowel emotioneel als praktisch laagdrempeliger en beter toegankelijk, kent de context van de vrouw en kan behalve de verstrekking van de medicatie tegelijk begeleiding, nazorg en anticonceptie-adviezen bieden. Voor huisartsen is het prettig dat de persoonlijke en integrale zorg kan worden gecontinueerd, dat is immers de basis van hun werk. Een zo vroeg mogelijke medicamenteuze afbreking van een ongewenste zwangerschap heeft voor de vrouw emotionele voordelen, en zorgt voor minder medische complicaties. Onderzoek door het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) wijst uit dat dit in de eerste lijn effectief en veilig kan plaatsvinden. Een belangrijk kritiekpunt is dat deze nieuwe route zou leiden tot een toename van het aantal abortussen. Dit standpunt is niet alleen feitelijk onjuist – onderzoek in het buitenland laat zien dat dit niet zo is – maar is ook kwetsend voor de vrouw én de huisarts. Geen enkele vrouw neemt een besluit tot abortus lichtvaardig en per definitie is zij in een noodsituatie. Ook de huisarts zal niet zomaar medicatie verstrekken om een zwangerschap af te breken, maar pas na zorgvuldige afweging. Het NHG neemt daarvoor ook verantwoordelijkheid door zorgvuldigheidseisen aan huisartsen te stellen met name over scholing en over samenwerking (24/7) met gynaecologen. Huisartsen met ge­we­tens­be­zwa­ren houden de ruimte om de medicatie niet te verstrekken Het voorstel laat ruimte voor huisartsen die op grond van morele bezwaren deze medicatie niet willen verstrekken. Deze collega’s kunnen doorverwijzen zoals ze dat momenteel ook zullen doen. Ook voor vrouwen die ongewenst zwanger zijn en géén medicamenteuze afbreking wensen, verandert er niets. En zij die hameren op meer preventie en minder afbreken van een ongewenste zwangerschap krijgen door deze initiatiefwet ook kansen.