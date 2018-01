Abortuslobby ontneemt het kind het recht op zelfbeschikking

Abortus is weer een thema, schrijft Christa Compas, directeur van het Humanistisch Verbond in Trouw (opinie, 10 januari). Dat is inderdaad juist. Abortus is een heel moeilijke keuze voor de vrouw die ze weloverwogen moet kunnen maken. Om een goede keuze te kunnen maken, is het noodzakelijk dat de vrouw beschikt over alle nodige informatie over abortus en wat voor gevolgen het kan hebben.

Bij onze afdeling 'Er is Hulp' komen dagelijks hulpvragen binnen van vrouwen in nood. Zoals van vrouwen die gedwongen worden tot een abortus omdat de partner geen verantwoordelijkheid wil nemen, vrouwen die op straat komen te staan omdat ze thuis niet meer welkom zijn als ze voor hun kindje kiezen en vrouwen die vanwege financiën geen andere uitkomst zien dan een abortus, om de meest nijpende redenen hier te noemen. Meer dan de helft van alle abortussen blijkt financiële redenen te hebben.

Post-abortus Twintig procent van alle hulpvragen heeft te maken met problemen post-abortus. Psychisch volledig in de knoei zitten, onvruchtbaar zijn, vrouwen wiens relatie door de abortus alsnog stuk is gegaan terwijl ze juist door de abortus probeerden hun relatie te redden. Zeggen dat een abortus een 'gewone medische handeling' is waaraan geen gevolgen kleven, is een klap in het gezicht van alle vrouwen die wel in de problemen komen na een abortus. Zelfbeschikking is het toverwoord bij de pro-abortus beweging. Een vrouw mag zelf beslissen over haar eigen lichaam. Daar is op zich niets mis mee. Haar hoofd, handen, buik, bloed, organen, baarmoeder zijn voorbeelden van haar eigen lichaam. Echter wat in haar baarmoeder groeit, is een ander lichaam met eigen bloedgroep, eigen DNA en 50 procent kans dat het een ander geslacht heeft dan de moeder. Het zelfbeschikkingsrecht wordt het kind ontnomen door de pro-abortuslobby.

Tegennatuurlijk Als een kind vóór de 24 weken uit de baarmoeder wordt verwijderd, gaat het dood omdat het dan nog niet zelfstandig kan leven. Uiteraard is dat zo, omdat dat tegennatuurlijk is! Net zoals het tegennatuurlijk is om een volwassen persoon tien minuten onder water te duwen, waardoor deze persoon verdrinkt. Dat moeten we gewoon niet doen. Waarom bepaalt leeftijd of we iemands leven mogen beëindigen ja of nee? Abortus is een kor­te-ter­mijn­op­los­sing waarbij één leven wordt beëindigd en een ander beschadigd Kees van Helden, de directeur van de stichting Schreeuw om Leven Christa Compas en ik kunnen erover schrijven en praten omdat onze moeders ervoor gekozen hebben ons niet te aborteren. 56 miljoen kinderen krijgen jaarlijks niet een stem om mee te praten over dit onderwerp. Die stem is hen ontnomen. Bij onze hulpverlening helpen wij vrouwen in nood. Bieden wij financiële steun, onderdak, begeleiding, inrichting van de babykamer en dat alles gratis. We moeten omzien naar mensen in nood. Of het nu vluchtelingen zijn, minderbedeelden, zwervers op straat of wie dan ook. Dat is naastenliefde.