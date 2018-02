Aapjes kijken doe je in Artis, niet op de Wallen

Niet meer ‘loeren naar hoeren’. Vanaf april zal men proberen rondleidingen van toeristen op de Wallen te beteugelen.

Op de drukste uren kwijlen er 27 groepen gegidste buitenlanders langs de raamprostituees. De situatie is geëxplodeerd. Per week doen niet minder dan 31.000 bezoekers de prostitutiewijk aan. Het kroonjuweel van deze repressieve maatregelen is een verbod op het fotograferen van sekswerkers en dat gidsen ervoor moeten zorgen dat hun groepen toeristen met hun rug naar de ramen gaan staan.

Jeugdsentiment schreef ik, omdat ik ooit, voor even weliswaar, een soort van ervaringsdeskundige ben geweest. Ik heb het niet over het feit dat ik als student enkele maanden een kamer in een bordeel aan de Rotterdamse Mathenesserweg had gehuurd. Pas na weken kwam ik erachter dat Melissa en Julia geen doorsnee-medebewoonsters waren.

Nee, het gaat om mijn kortstondige carrière als gids voor Holland ­International, eind jaren zeventig. Mijn groep bestond uit Franse doven (ik kon me toen nog redelijk in gebarentaal uitdrukken) en ik werd als gids door een VVD-student uit Leiden, met een blonde kuif en een dikke sigaar in de mondhoek, gecoacht. We slenterden een week lang onder andere langs de molens van de Zaanse Schans, de kerken van Delft en, het meest gewaardeerd, de Wallen. Zo belandde ik op een avond, door mijn lengte opvallend zichtbaar, aan de kop van een stoet van een veertigtal fransozen in de nauwe straten van het Red Light District. Het werd een van de meest enerverende, zo niet beschamende ervaringen van mijn nog prille leven.

