Aanslag Peter R. de Vries is ook een politieke moord

De afschuwelijke en laffe moord op Peter R. de Vries moet niet alleen gezien worden als – waarschijnlijk – een criminele afrekening om hem het zwijgen op te leggen. Er zijn duidelijk paralellen te zien met de aanslagen op de politicus Pim Fortuyn (2002) en filmmaker en publicist Theo van Gogh (2004). Fortuyn werd waarschijnlijk vermoord, door een linkse milieuactivist, vanwege zijn kritiek op de zijns inziens mislukte integratie van migranten in Nederland en zijn opvattingen over de inrichting van een nieuw politiek bestel. De radicale moslim Mohammed B. vermoordde de cineast Theo van Gogh om zijn kritiek op de islam. In beide gevallen kunnen deze moorden gezien worden als een terroristische daad.

Dat gaat waarschijnlijk in het geval van de moord op Peter R. de Vries niet helemaal op, maar een politieke moord is het zeker. De Vries was een ongekend vasthoudende journalist die tal van zaken, tegen de stroom in, wist op te lossen en ook zaken in en rond het criminele milieu wist bloot te leggen. Later ontwikkelde hij zich tot tv-persoonlijkheid, adviseur, vertrouwenspersoon, opiniemaker en zelfs – heel kort – tot politicus in spe.

Extreem intimiderend

Zijn verschillende rollen zullen ongetwijfeld aanleiding hebben gegeven hem in een Amsterdamse straat, na een optreden bij RTL Boulevard, met enkele kogels dodelijk te verwonden. In dit perspectief is de moord op hem, hoewel waarschijnlijk uitgevoerd door twee verdachten met een criminele achtergrond, een politieke moord.

Met de aanslag op Peter R. de Vries is een poging gedaan het vrije woord, de vrijheid van journalistiek en de vrijheid om iemand te steunen of te adviseren, te vermoorden. Uiteraard is de moord ook een aanslag op de rechtsstaat, zoals dat ook gold voor de moord op advocaat Derk Wiersum die kroongetuige Nabil B. bijstond.

Zware criminaliteit aanpakken

Tegelijkertijd kan gesteld worden dat er, juist omdat de rechtsstaat weerbaar is en omdat ze misdaad effectief weet te bestrijden, een reactie komt vanuit het criminele milieu. De moord op Peter R. de Vries is in deze zin extreem intimiderend, en er is maar één antwoord op: Met gebruikmaking van alle democratisch gelegitimeerde methoden van opsporing en bestrijding deze zware criminaliteit aanpakken.

Ditzelfde geldt voor mensen die de journalistiek en journalisten bedreigen. De journalisten moeten we beschermen; de journalistiek kan en mag nooit een stap terugdoen. Laat het ook een waarschuwing zijn aan politici en activisten die journalisten als ‘tuig van de richel’ wegzetten. Het creëren van een onwelriekend maatschappelijk klimaat kan mensen op verkeerde gedachten brengen.