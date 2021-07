Aanslag op Peter R. de Vries is vooral een aanslag op de menselijkheid

Op de avond dat hij was neergeschoten, werd over Peter R. de Vries soms per ongeluk al in de verleden tijd gesproken. En toch kwam het nieuws van zijn overlijden gisteren als een dreun. Het had niet waar mogen zijn.

Toen De Vries in 2016 werd uitgeroepen tot de nummer 1 van de Kleurrijke Top 100, verscheen hij op het podium in een t-shirt: zo kon hij gemakkelijk zijn mouw opstropen en het publiek de tatoeage laten zien op zijn rechterschouder. Daar stond een uitspraak van Edmund Burke, de Ierse filosoof en politieke denker: All that is necessary for the triumph of evil is good people do nothing; alles wat nodig is om het kwaad te laten overwinnen, is dat goede mensen niets doen.

Zoals bij alle beroemde historische uitspraken, bestaat ook hier onenigheid over de juiste bron, maar daar gaat het niet om. Wat telt is dat deze woorden verklaren waarom de dood van deze man ons collectief en met een zwaar hart tot zwijgen brengt. Hij wás die mens die het kwaad niet onverschillig liet passeren. En hij deed dat vanuit een vanzelfsprekendheid waar wankelmoediger mensen – ik schaar mijzelf daaronder – hem om konden benijden.

De Vries had nog een andere tattoo, die hij ook vanaf het podium liet zien. Op zijn onderbeen stond: On bended knee is no way to be free. Een variant van de spreuk op de graftekst van zijn vader: ‘Liever staand sterven dan op je knieën leven’. De vader had pas op zijn sterfdag aan zijn zoon verteld dat hij tijdens de oorlog in het verzet had gezeten, zelfs twee Duitsers had geliquideerd. En hoeveel moeite De Vries ook had gehad met zijn vaders gereformeerde gestrengheid, hij eerde de onverschrokkenheid die hij van hem had geërfd. Die bracht hem er ook toe de ‘fascistische trekken’ aan de kaak te stellen die hij herkende bij iemand als Geert Wilders: “Als je dat niet ziet, ben je blind.”

Het kwaad, dat was voor hem niet alleen de misdaad, maar ook ‘de opkomst van radicalen die het heft in handen willen nemen, waardoor andere bevolkingsgroepen worden gedupeerd’, zoals hij zei bij de Kleurrijke Top 100. Hij stond daar met op zijn t-shirt het woord ‘Welkom’ in het Arabisch – niet iets wat je meteen associeert met een misdaadverslaggever die zijn loopbaan begon bij De Telegraaf. Hij was complexer, en dus interessanter, dan onze associaties het soms willen hebben, getuige ook zijn vriendschap met Heinekenontvoerder Cor van Hout.

Over de vraag of de moord op De Vries een aanslag op de rechtsstaat moet worden genoemd, wordt door ingewijden getwist. Erik Jurgens, rechtsgeleerde en oud-politicus, vindt van niet. De rechtsstaat is een verzameling beginselen, zei hij in de Volkskrant, waaronder de scheiding der machten en de onafhankelijke rechtsspraak. En die zijn niet aan het wankelen gebracht door deze moord. Dat is zo, en misschien is het beter te spreken van een aanslag op het recht dan op de rechtsstaat.

Maar bovenal zou ik het een aanslag op de menselijkheid willen noemen. Uit respect voor wie Peter R. de Vries was.