Aanpak van overgewicht is nu nog te mager, beloon gezond gedrag

Ook een aantrekkelijke korting op de zorgverzekering kan overgewicht tegengaan, meent Johan Sliggers, lezer te Haarlem.

Tijdens corona is een kwart van de Nederlanders aangekomen, met gemiddeld 5,6 kilo. Meer dan 50 procent van de Nederlanders heeft overgewicht. Bijna 14 procent heeft zelfs ernstig overgewicht, obesitas. We eten te veel, te zoet, te zout en te vet. En bewegen te weinig.

Overgewicht hangt samen met tal van ziekten en voortijdige sterfte. Psychisch zijn te veel kilo’s ook moeilijk te dragen. Maar het is lastig om de verleiding te weerstaan. ‘Slechte dingen’ liggen voor het grijpen en zijn voor iedereen betaalbaar. De kosten voor de zorg gekoppeld aan overgewicht zijn gigantisch. De gezondheidszorg moet daarom verschuiven van beter maken naar voorkomen dat men ziek wordt.

Het kabinet-Rutte III heeft een poging gedaan met vrijwillige afspraken, het Nationaal Preventieakkoord. Gevreesd moet worden dat dit onvoldoende gaat opleveren. Sommige politieke partijen pleiten daarom voor een meer gerichte aanpak, zoals een vleestax of btw-verlaging voor groente en fruit. Dat lijkt niet erg slim! Het is namelijk koren op de molen van populisten: “Na Zwarte Piet willen ze nu ook de gehaktbal en de karbonade afpakken”. Daarnaast zal het ook weinig uithalen, omdat het bij belastingdifferentiatie op vlees, groente en fruit zal gaan om dubbeltjes prijsverschil. Bovendien kiezen mensen niet tussen vlees en groente/fruit.

De vraag is hoe je overgewicht beter kunt terugdringen. Het huidige eigen risico van 385 euro per jaar bij de zorgverzekering stimuleert geen gezond gedrag en wordt gezien als een boete op ziek zijn. Een positief effect op de volksgezondheid valt te verwachten van een eigen risico in de zorgpremie gekoppeld aan het lichaamsgewicht.

Kortingen bij gezond gewicht

Een soort bonus-malus gebruikmakend van de Body Mass Index (BMI = gewicht gedeeld door de lengte (in m) in het kwadraat) kan daarbij helpen. Nu al zijn er zorgverzekeringen die gezond gedrag financieel belonen met bijvoorbeeld korting op een sportabonnement. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft een BMI-index opgesteld die gebruikt kan worden voor een indeling. Mensen met een gezond gewicht (BMI van 18,5 tot 25) krijgen bijvoorbeeld 10 procent korting op hun zorgpremie (circa 150 euro per jaar). Mensen met overgewicht (BMI van 25 tot 30) betalen de standaard-zorgpremie. Degenen met obesitas I (ernstig overgewicht, BMI van 30 tot 35) en daarboven (morbide obesitas en superzwaarlijvigheid) betalen extra zorgpremie.

Mensen die zich niet willen laten wegen komen automatisch in de zwaarste klasse. Gewichtsmeting zou jaarlijks moeten plaatsvinden bij de huisarts, die zonodig meteen leefstijladviezen kan geven. Op deze wijze is een eigen risico niet alleen maar een financieel instrument.

