Aan wie Europees staatsburger wil worden: beklim een flat en red een kind

Ook al noemen ze mensen zoals Gassama in Frankrijk 'zonder papieren'. Iets wat we in Nederland prima als ongedocumenteerd kunnen omschrijven, maar dat doen we niet, want dat is van die aanstellerige verengelsing. Uit Amerika overgewaaid. Daar houden we niet van als we scrollen door onze timeline op onze smart phones.

Nee, wij blijven mensen die op zoek gaan naar kansen of veiligheid liever bestempelen als criminelen. Als mensen die niet mogen bestaan, werken of studeren. Althans, in Europa. Waar 'de illegalen' vandaan komen, mogen ze doen wat ze willen. Nou ja, liefst houden we ze ook daar in het gareel. Zodat ze zich dus niet verplaatsen naar Europa. Dus bouwen we hekken en geven we miljoenen aan dictators, die we in Den Haag - stad van recht en vrede! - weer voor het gerecht menen te willen slepen om wat ze hun bevolking aandoen! De bevolking die dus niet naar Europa mag komen.

Wat Klaas Dijkhoff zelf heeft gedaan voor het Ne­der­lan­der­schap behalve in Europa uit het geboortekanaal komen? Dat zullen we nooit weten

Maar ze mogen wel redden in Europa. Daar kunnen we geen genoeg van krijgen, van die illegale superhelden. Als ze flatgebouwen beklimmen om onze kinderen te redden, vinden we het prachtig. Als ze de hekken van Fort Europa beklimmen om hun leven te beteren, stemmen we ermee in dat ze worden opgejaagd door de grensbewaking.

De slechte immigrant is een crimineel, de goede immigrant is bovenmenselijk, beeldde cartoonist Tjeerd Royaards treffend uit.

Baan als brandweerman Als ze redden, dan zijn ze zoals wij. Toch? Wij beschermen toch ook volslagen vreemden tijdens een terreuraanslag? Zoals de Malinees-Franse Lassana Bathily. Hij was ook ongedocumenteerd toen hij vijf volwassenen en een baby verborg in een koelcel van de joodse supermarkt waar hij werkte toen die in 2015 onder vuur werd genomen door Amedy Coulibaly. Pas daarna vluchtte hij zelf en lichtte de politie in. Die geloofde hem eerst niet en hield hem aan. Wat een helden. Later kreeg hij van François Hollande een paspoort en een medaille. Net zoals Gassama; een paspoort, een medaille én een baan als brandweerman. De boodschap: pas als je een superheld bent, kun je je meten aan Europeanen die niks hebben hoeven doen om hun paspoort te 'verdienen', zoals Klaas Dijkhoff het Nederlanderschap omschrijft. Wat hij daar zelf voor heeft gedaan behalve in Europa uit het geboortekanaal komen? Dat zullen we nooit weten. 'Goed volk', zo noemde hij mensen die het Nederlanderschap volgens hem verdienen.