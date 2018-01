Aan tafel met Equatoriaal Guinee en Kazachstan

Het is ook bepaald geen teken van goed gedrag wanneer je mag meedoen

‘We’ mogen dit jaar aan het ‘grote spel’ meedoen met de permanente leden, voorop de Verenigde Staten, China en Rusland. Maar je zou natuurlijk ook kunnen zeggen dat we nu aan tafel mogen zitten met Bolivia, Equatoriaal Guinee, Ivoorkust en Kazachstan; dat zijn enkele van de andere tijdelijke leden. Klinkt toch alweer anders. En díe landen zijn tenminste nog voor twee jaar lid. Wij moeten het met één jaartje doen.

Het is ook geen verdienste van ons land dat we nu lid zijn. Tijdelijke leden rouleren, en dat is keurig per regio in de wereld verdeeld. Met een verkiezing door de Algemene Vergadering, maar toch: eens in de zoveel jaren kom je op deze manier bijna vanzelf wel aan de beurt. Landen als België en Panama zijn sinds de oprichting van de VN langer lid geweest van de Veiligheidsraad dan Nederland. En Venezuela, met een (socialistisch) regime dat het eigen land in de afgrond heeft geduwd en grootschalig aan het bestelen en uithongeren is, was kort geleden (in 2015 en 2016) nog lid. Dus het is ook bepaald geen teken van goed gedrag (goed bestuur) wanneer je mag meedoen.

Internationale rechtsorde Nederlandse politici en diplomaten hechten mede zo aan dat lidmaatschap van de Veiligheidsraad omdat zij geneigd zijn de VN te vereenzelvigen met de internationale rechtsorde. Dat is hoogst curieus. De ‘Nederlandse’ eurocommissaris Frans Timmermans windt zich recentelijk nogal op over Polen omdat dit land de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht zou aantasten, nu daar een orgaan dat door politici is benoemd nieuwe rechters zal aanstellen. Maar als het op door elkaar husselen van politieke en rechterlijke macht aankomt, kunnen de VN er zeker zoveel van. Noch deze organisatie zelf noch haar Veiligheidsraad vormen immers een rechtsorde. Het zijn politieke lichamen, waarin alles wordt bepaald door politici. Niet het recht is er beslissend maar de macht. De Verenigde Naties vormen dus geen rechtsorde maar een machtsorde. We kunnen ons niet de luxe veroorloven uitsluitend met andere liberale democratieën om te gaan De politiek bepaalt natuurlijk altijd, ook in het binnenland, hoe het recht eruit ziet. Elke rechtsorde is in die zin een neerslag van een machtsorde. Bij ons, en in andere democratische landen, verkrijgt dit echter legitimiteit door inspraak van de burgers die – met alle mankementen die eraan kunnen kleven – via vrije verkiezingen verzekerd wordt. Ook in dat opzicht kunnen de Verenigde Naties (althans binnen afzienbare tijd) nooit een echte rechtsorde vormen. Een meerderheid van de lidstaten is immers allesbehalve een democratie, en kent dus eigenlijk geen legitiem bestuur. Twee van de permanente leden van de Veiligheidsraad – China en Rusland – zijn zelfs afzichtelijke dictaturen. Beide landen zijn in de greep van regimes die de mensenrechten stelselmatig schenden. Zo zit de wereld nu eenmaal in elkaar; we kunnen ons helaas niet de luxe veroorloven uitsluitend met andere liberale democratieën om te gaan. Maar dan is het beter de vaak onrechtvaardige machtsorde die de VN nu eenmaal vormen, niet te tooien met een hoogdravende naam als ‘internationale rechtsorde’. De begrippen moeten zuiver worden gehouden, toch? Als we dat de Polen graag voorhouden, moeten we het zelf ook doen. © Trouw