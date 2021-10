Aan onze waarden ontlenen we onze inspiratie

Op het terras van strandpaviljoen De Walvis bij West-Terschelling heb je bij goed weer een schitterend uitzicht over de wadden en stranden. En dat was het afgelopen zondag. Naast ons kwam een ouder stel zitten met wie we in een geanimeerd en openhartig gesprek raakten.

Jaap en Sietske, beiden gepensioneerd als respectievelijk geestelijk verzorger en verpleegkundige, waren deelnemers aan het Inspiratiefestival van de protestantse kerken en (bijna vanzelfsprekend) lezers van Trouw. Beiden waren enthousiast over het gevarieerde programma dat het Inspiratiefestival bood, een soort Oerol voor de geest.

Jaap ging onder andere naar een clownsworkshop en Sietske was bij de Trouw-bijeenkomst in Midsland geweest. Trouw-redacteuren Janne Chaudron (chef Verdieping), Jan Kleinnijenhuis (bekend van de toeslagenaffaire), Maaike van Houten (Religie & Filosofie) en Monic Slingerland (chef Opinie) vertelden waar zij hun inspiratie aan ontleenden. Redacteur Stijn Fens vertelde ­opgewekt waarom hij weinig op heeft met het begrip inspiratie om vervolgens een heel geïnspireerde column uit te spreken.

Waarden die je christelijk dan wel humanistisch kunt invullen

Inspiratie, bevlogenheid, creativiteit en kennis vormen tezamen de brandstof van onze journalistiek. Onderliggend zijn de waarden waaraan wij onze inspiratie ontlenen, zoals een streven naar vrede en gerechtigheid, idealisme, verbondenheid met elkaar, een scherp oog voor minderheden in de samenleving en werken aan een schonere wereld (duurzaamheid).

Deze oorspronkelijk christelijke waarden kun je wat mij betreft heel goed op humanistische wijze invullen. Dit laatste is niet zonder betekenis, omdat ook mensen die niet (meer) geloven, een andere religie aanhangen of op andere wijze zoeken naar zingeving, zich thuis moeten kunnen voelen bij de krant. In dit perspectief is Trouw geen christelijke krant meer zoals vijftig jaar geleden, maar een nieuwsmedium dat zijn inspiratie ontleent aan waarden die je christelijk dan wel humanistisch kunt invullen.

Iets minder dan de helft van onze lezers zegt niet of anders te geloven. Een kleine meerderheid noemt zich christen, variërend van een zeer kleine groep orthodoxe gelovigen aan de ene kant tot vrijzinnige denkers aan de andere kant van het spectrum.

Geen vaccinatiedwang

Een voorbeeld hoe deze waarden praktisch worden ingevuld, was het commentaar van afgelopen woensdag waarin we ons keren tegen te grote, beperkende maatregelen jegens ongevaccineerden, waaronder verplichte vaccinatie. ‘In onze rechtsstaat beschermen we de rechten van minderheden. Ook van mensen die, om wat voor reden dan ook, zich niet willen laten inenten. Geen vaccinatiedwang was altijd het parool, gewetensvrijheid is een groot goed’, aldus de hoofdlijn in het commentaar. Diverse lezers, onder wie artsen, reageerden zeer kritisch op deze stellingname, omdat de zorg geconfronteerd wordt met veel mensen die niet gevaccineerd zijn. Dat valt niet te ontkennen, maar voor ons gelden gewetensvrijheid en opkomen voor minderheden als belangrijke waarden die in de belangenafweging de overhand moeten hebben.

Op bijeenkomsten, zoals het Inspiratiefestival, zeg ik wel eens dat Trouw bij de mensen is gebleven die uit de kerken zijn getrokken. Maar beter is het om te zeggen dat de krant zich aansloot bij het veranderende denken over God, geloven en het beleven van religie, zowel binnen als buiten de kerk. Ook voor de mensen in de kerken wil Trouw een rol van betekenis en herkenning spelen, zoals voor Jaap en Sietske.