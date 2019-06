Aan mooie woorden heeft Groningen niks

Na de laatste zware beving als gevolg van de aanhoudende gaswinning met als epicentrum het dorp Westerwijtwerd in Noord-Groningen, sprak koning Willem Alexander de volgende meelevende woorden: “Het is verschrikkelijk dat Groningen opnieuw is getroffen”. Premier Rutte sprak over een nachtmerrie. Minister Wiebes liet doorschemeren dat het nu tijd werd voor onorthodoxe maatregelen.

Allemaal goedbedoelde en meelevende woorden. Maar de werkelijke gedupeerden van de gaswinning horen sinds de eerste zware beving bij Huizinge in augustus 2012 niets anders dan dat ze een ruimhartige schadevergoeding c.q. versterking van hun aangetaste woningen

tegemoet kunnen zien. Meerdere keren heeft premier Rutte verzekerd dat geld geen probleem zou zijn. Wat echter keer op keer blijkt is dat de NAM zo weinig mogelijk wil vergoeden en dat de NAM en het Rijk telkens om elkaar heen draaien bij de vraag: wie gaat deze schade betalen?

Shell

Op de dag van de beving meldde Trouw dat de top van Shell, notabene het moederbedrijf van de NAM, nu toegeeft dat het in Nederland geen winstbelasting betaalt. Mijn eerste reactie was zeer boos worden, vanwege de ruimte en de middelen die deze multinational door onze regering in de schoot geworpen krijgt. De ervaring heeft mij inmiddels echter geleerd dat boos worden geenszins effect zal hebben op het adequaat oplossen van de gasellende.

Op de dag dat Westerwijtwerd en omstreken werd opgeschrikt door een zware beving, werd in de Tweede Kamer een zoveelste gasdebat gehouden. Forum voor Democratie liet verstek gaan. Ook hierover moet ik mij niet meer verbazen. Deze partij heeft er immers voor gepleit dat de gaswinning moet doorgaan totdat de gasbel in Groningen helemaal leeg is. Waar ik mij wel over zou moeten verbazen, is het gegeven dat deze partij bij de laatste verkiezingen voor de Provinciale Staten in Groningen maar liefst vijf zetels heeft weten binnen te slepen. Dit gebeurt dus met stemmen van kiezers uit het door gaswinning zwaargehavende Groningen.

Zolang de hiervoor verantwoordelijke mensen in Groningen hun eigen leef- en woonomgeving zo in de verkoop zetten, heb ik geen enkele illusie dat er voor de vele gedupeerden van de gaswinning eindelijk echte hulp gaat komen. Tegen premier Rutte en minister Wiebes zeg ik voor de zoveelste keer: Geen woorden, maar daden!