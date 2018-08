Aan minister De Jonge: Zeg gerust sorry tegen uw dochter, maar dan offline

Iedereen doet het: foto's van je oogappels online zetten. Je kinderen en huisdieren in hun allerschattigste pose zijn goed voor vele bevestigende duimpjes en hartjes. Meer feel good kan bijna niet.

Lees verder na de advertentie

Voor sommige verzorgers of ouders is het zelfs een verdienmodel. Een voorbeeld is vlogfamilie Bellinga. Van ontbijten en kinderen naar school brengen tot de bevalling van het volgende kind. Alles knallen de Bellingaatjes online. "Vandaag is onze dochter geboren. Onverwachts in het ziekenhuis. In deze vlog vertel ik waarom en nemen we jullie mee met dit bijzondere avontuur naar een nieuw leven", toetert mama Bellinga vrolijk onder haar YouTube-filmpje met de titel 'Mijn ziekenhuisbevalling'. Dit online inkijkje is goed voor bijna 800.000 views. Jinek zou er tevreden op slapen.

Er is blijkbaar niemand die kinderen in bescherming neemt tegen deze onbeheersbare behoefte hen bloot te stellen. Voor tv zijn er strikte regels rond kinderen, waar omroepen zich aan dienen te houden. Zo mogen kinderen maar een beperkt aantal uren op de televisie. Na een bepaald tijdstip mogen ze sowieso niet meewerken aan programma's.

Kennelijk is Minister De Jonge het ook normaal gaan vinden: privacy geldt online niet voor het eigen kroost

Kwetterende minister Verdienen kinderen niet ook een beetje privacy? Zelfs minister De Jonge plaatste een foto van zijn boze minderjarige dochter op Twitter. 'Pap, nu wil ik wel een hele goede uitleg waarom je wéér stond te praten'. Dochterlief was helemaal klaar met de kwetterende minister. Die deelde de onvrede van zijn dochter met zijn schare volgers. Met foto. In tijden van het opvoeren van de privacywetgeving zou je een dergelijke actie niet snel verwachten van een minister. Maar kennelijk is De Jonge het ook normaal gaan vinden. Privacy geldt online niet voor het eigen kroost. De uitzondering op deze regel zijn de kinderen van ons koningspaar. De Wassenaarse prinsessen zijn de enige minderjarigen in Nederland die de bescherming genieten van een mediacode. Hun vakantie staat niet in het teken van bloggende en vloggende ouders. Amalia kan rustig boos worden op haar vader. Hij zal er online het zwijgen toe doen. Net voor de vakantie begon, gaf de Rijksvoorlichtingsdienst het journaille één gelegenheid om foto's te maken. Daarna gingen de luiken dicht.

Vogelvrij Voor alle andere kinderen is het online jachtseizoen geopend. Nu kunnen de mooiste en leukste kinderkiekjes worden geschoten en direct gepost. Er groeit een generatie op die later tot de ontdekking komt dat hun hele kindertijd online te vinden is. Daar hebben deze kinderen geen stem in gehad. In enkele gevallen hebben ouders er zelfs geld mee verdiend. Dankzij de sociale media zijn we allemaal omroepbaas geworden. Maar de kinderen zijn nog vogelvrij. Wij zien heel graag een mediacode die alle prinsesjes en prinsjes van Nederland beschermt. Zet foto's van de hond of kat op Facebook. Maar laat kinderen met rust. Ouders, hou op met dat onbegrensd exposeren van je kinderen. En ons ongevraagd advies aan minister De Jonge: Zeg gerust sorry tegen uw dochter... offline.

Lees ook:

Het succes van de familievloggers: 'We hebben een tijdje met de gordijnen dicht geleefd' Van de bevalling tot relaties die uitgaan: er zijn families die hun hele leven laten zien in filmpjes op YouTube. Liefst lekker uitgelaten. En gesponsord. We stellen er twee, met heel veel volgers, aan u voor.