Niets is permanenter dan verandering. En toch gaat verandering vaak gepaard met melancholie, omdat het te maken heeft met loslaten. Een premier na bijna 13 jaar loslaten is niet zo makkelijk.

Geert Wilders, die een motie van wantrouwen indiende, veranderde opeens van koers. Ach, de vele gezichten van de politiek.

Aan het eind van de dag vroeg Geert aan Mark: “Zullen we een biertje drinken?”

“Ja gezellig Geert, echt wel aan toe na zo’n dag”.

Geert achterop bij Mark en zo fietsten ze samen naar het café Buitenhof, nou ja samen, er fietsten wel vier bodyguards mee, om de asielzoekers tegen Geert en Mark te beschermen.

Nou jongen, ik heb je onderschat

In het café maakten ze elkaar het hof, van glaasje naar glaasje. Geert zei: “Nou jongen, ik heb je onderschat, ik wist niet dat je zo moedig zou zijn om af te treden.”

Mark: “Ja, ik moest wel, ik kwam er niet meer uit. Zal je zien wat een puinhoop het nu pas echt gaat worden, jullie zullen mij nog missen. Heb je het agendapunt gezien? De Navo-top in Vilnius. Met als hoogtepunt, de toetreding van Zweden tot de EU, nu Erdogan overstag is gegaan. Dat wordt me nog wat, die EU.”

Geert: “EU...Zinkend schip zal je bedoelen. Het is net de Titanic, met het hele orkest spelen we lachend de melodie ‘Orpheus’ terwijl we weten dat we zinken.”

Mark: “Sinds 1963 wacht Turkije op toetreding. Erdogan voelt natuurlijk ook aan dat die EU tobbert en dobbert met de feiten. Dus dacht hij de EU te dwarsbomen door gewoon als Navo-lid zijn macht te laten zien door Zweden te weigeren.”

Ken je die mop van de duivel?

Geert: “Ken je die mop van de duivel? Die zei tegen Poetin, Biden en Erdogan: ‘Jullie mogen alle drie een vraag stellen over de toekomst.’ Poetin zei: ‘wanneer wordt Rusland de allergrootste?’ ‘Dat duurt nog 1000 jaar’, zei de duivel. Poetin begon te huilen: ‘Dat zal ik niet meemaken’. Biden vroeg: ‘Wanneer zal Amerika China en Rusland overheersen en wereldleider worden?’ ‘Dat duurt nog 500 jaar’, zei de duivel. Biden begon te huilen: ‘Dat zal ik niet meemaken’. Erdogan vroeg: ‘Wanneer wordt Turkije tot de EU toegelaten?’ De duivel begon te lachen: ‘Dat zal ik niet meemaken’.”

Mark: “Hahaha, da’s een goeie, die ga ik aan Erdogan vertellen in Vilnius.”

Geert: “Ja, en als hij wil dat de Zweedse regering de verbranding van heilige boeken bij wet moet verbieden, dan zou ik zeggen, joh, ga eerst je eigen wetten veranderen.”

Mark: “Goh, is het al zo laat? Morgen vroeg op.” Toen ze half dronken het café uitkwamen, kregen ze onenigheid over de rekening. Geert vroeg om een tikkie, Mark vond dat hij dat nog kon declareren. Ze begonnen elkaar te duwen en toen viel Geert in de Haagse grachten, hij riep: “Mark, ik kan niet zwemmen!”

Mark stak z’n hand uit. “GEEF je hand, ik trek je eruit.” “Geen sprake van!”, schreeuwde Geert al zinkend.

Slimme Mark zei: “PAK mijn hand, ik trek je eruit”, en volgzaam pakte Geert de hand van Mark.

Geert zei: “Je hebt het door Mark, ik pak liever dan dat ik geef...”