Aan gegoochel met cijfers over asielzoekers hebben we niets

Tussen de werkelijkheid van de asielinstroom en de mensonterende situatie van buitenslapers in Ter Apel is het moeilijk laveren. Zo wordt bijvoorbeeld beweerd dat de regering de asielsituatie doelbewust heeft laten verpieteren. Dit om nieuwe asielmigranten te ontmoedigen. Als dit waar zou zijn, dan werkt deze strategie niet.

Maandag gaf de IND de cijfers van de instroom voor week 34. De week waarin het aantal buitenslapers culmineerde, terwijl de beelden van hun wanhoop en boosheid het buitenland bereikten. Uitgerekend in die week werd met 1300 nieuwe asielmigranten het weekrecord van 2022 verbroken.

Nederland staat niet als enige in Europa in de crisisstand.

In Italië arriveerden sinds januari 58.451 bootmigranten, drie keer zoveel is als in 2019, het jaar voor de pandemie. Men vreest de grens van 100.000 eind dit jaar te bereiken. In het opvangcentrum op het eiland Lampedusa voldoen de 310 bedden bij lange na niet. Arts Angelo Farina van Lampedusa in dagblad La Repubblica: ‘In juli waren er 2100 mensen voor slechts 310 bedden, met slechte hygiëne, voorzieningen en deplorabele sanitaire omstandigheden. Voor ons dokters betekende dit 14 uur per dag zonder pauzes continu zorg verlenen, en zelfs geen tijd voor een glas water.’ In diezelfde week 34 kwamen op de Italiaanse kusten 7800 asielmigranten aan.

De Nederlandse regering heeft een tijdelijke stop op gezinshereniging van statushouders ingesteld. Maar dit zal het nieuwe asielmigratiemodel niet ontmoedigen, dat bestaat uit het vooruitsturen van kinderen van steeds jongere leeftijd. Van 191 minderjarige vreemdelingen (amv’ers) in januari naar 449 in juli, waarmee het totaal over de laatste 12 maanden op 3254 uitkomt. Opvangplekken voor deze kinderen zijn overvol in Nederland.

Volgens de IND worden de kinderen steeds jonger, van 6 tot 12 jaar, gestuurd. Een IND-medewerker zei vorige maand in De Telegraaf: ‘De helft van deze kinderen lijkt niet te weten wat ze hier in de asielprocedure komen doen en zijn vooral goed voorbereid op het aanvragen van nareis/gezinshereniging’.

In deze explosieve materie waarin bij het publiek gevoeligheid, empathie of boosheid een rol spelen, is het noodzakelijk om tegelijkertijd het hart te laten spreken, maar ook het hoofd koel te houden. Aan goochelen met cijfers of deze manipuleren hebben we niets.

Overbevolkt Nederland

Vorige maand in NRC schreef hoogleraar en publicist Leo Lucassen dat het aantal asielzoekers ‘momenteel nauwelijks afwijkt van het gemiddelde van de afgelopen drie decennia, te weten 22.000’. Maar alleen al voor de laatste 12 maanden zit Nederland op 46.734 asielzoekers en nareizigers. Ruim het dubbele! Lucassen benadrukte ook dat de Nederlandse aantallen onder het Europese gemiddelde liggen, maar vertelde er niet bij dat er in het overbevolkte Nederland 424 inwoners per vierkante kilometer zijn tegen 114 in de hele EU.

Ook schreef hij dat een meerderheid van de Nederlanders vindt dat asielzoekers hoe dan ook hier opgevangen moeten worden. Hij baseerde zich op een opiniepeiling uit 2017. Anders dan vijf jaar geleden, toonde de opiniepeiling van Maurice de Hond afgelopen zondag een opzienbarende kentering in de publiekopinie. Op de vraag of de Nederlandse regering tijdelijk een asielstop moet invoeren antwoordt 75 procent met ‘ja’.

