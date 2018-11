Aan die gekozen burgemeester moeten we niet beginnen, zegt u

De buurman? Lees verder na de advertentie De rechtstreeks gekozen burgemeester lijkt mij niet beter. Wie moeten we kiezen? De buurman, een aardig ­gemeenteraadslid of misschien een BN’er die bekend is van inhoudsloze tv-spelletjes? Blijf gewoon bij een profielschets door de gemeenteraad en een sollicitatieprocedure. Kandidaten uit de sollicitanten kiezen, door een vertrouwenscommissie samen met de Commissaris van de koning. Achteraf weten we of de goede gekozen is.

G. Twigt Leerdam

Zelfoverschatting Het rechtstreeks kiezen van een persoon voor een functie met eigen, zelfstandige bevoegdheden is vragen om problemen. Aanzien en macht bij één persoon leidt na verkiezing onherroepelijk tot zelfoverschatting en misbruik. Ik zou mijn burgemeester eventueel direct willen kiezen wanneer deze functie beperkt blijft tot het ­bezoeken van honderdjarigen, het ­feliciteren met de vijftigste trouwdag of het openen van bijvoorbeeld een plaatselijke lingeriewinkel. De verantwoordelijkheid voor openbare orde en veiligheid mag nooit in handen van een dergelijke eenling vallen.

Max Noordhoek Laag-Keppel

Primaat aan de raad In de gemeentewet wordt de burgemeester een aantal taken toegekend zoals handhaving openbare orde. ­Belangrijk is dat de burgemeester aan de raad verantwoording schuldig is over het door hem gevoerde bestuur. In de raad heeft de burgemeester geen stemrecht, in het college van b. en w. wel, maar het minimumaantal wethouders is twee, dus het primaat is aan de raad. De keuze voor een gekozen burgemeester verplicht tot een grondige wijziging van de gemeentewet. Ik geef de voorkeur aan handhaving van primaatschap van de raad en aan een onpartijdige, na een zorgvuldige procedure, door de regering benoemde burgemeester.

Jan Zwikker (oud-raadslid en wethouder PvdA) Grave

Al democratisch De gemeenteraad is het hoogste ­bestuursorgaan van de gemeente.

De raad neemt dus veel belangrijke beslissingen voor de gemeente.

De gemeenteraad komt tot stand door de gemeentelijke verkiezingen.

Dit betekent dus dat het belangrijkste ­bestuursorgaan al democratisch wordt gekozen. Dit wetende vraag ik mij af, waarom we een burgermeester ­zouden moeten kiezen.

Otto Schutte Bovensmilde

Wie wint? Een gekozen burgemeester heeft een programma en een politiek mandaat. Maar de gemeenteraad is ook gekozen en heeft ook een mandaat. Wat gebeurt er als dat botst? Wie wint? Een burgemeester zonder sterk politiek profiel kan veel beter ‘burgervader of -moeder’ zijn.

Bert van der Spek Haarlem

Sentimenten Bij een burgemeester wil ik graag een ervaren bestuurder. Ik verkies daarvoor graag een minder transparante procedure boven een publieke verkiezing. Ik vrees in een verkiezing voor sentimenten waardoor we mensen kunnen ‘kiezen’ die minder geschikt zijn als bestuurder en met onvoldoende oog voor het algemeen belang.

