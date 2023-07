Aan de barbiepop wordt vooral marketing opgehangen

Barbie is een pop met vele gedaantes. In deze ‘summer of Barbie’ wordt niet alleen een feministische film, maar ook een kostbare marketingcampagne aan haar opgehangen. Er rijdt een Barbie-tram door Amsterdam, Google maakte speciale Barbie-pagina’s en hoofdrolspeelster Margot Robbie flaneert op YouTube-filmpjes in iconische Barbie-outfits. Modeconcerns maken een speciale zuurstokroze kledinglijnen, een cosmeticamerk kwam met Barbie-make-up. Als we willen, kunnen ook wij dus Barbie zijn.

Barbie belichaamt een volstrekt onrealistisch schoonheidsideaal. Dat Barbie (de film) dankzij marketing nu alle kans biedt ons vergaand met de pop te identificeren, is niet zonder risico. Juist onrealistische schoonheidsidealen, vaak verspreid via sociale media, zijn volgens artsen de oorzaak van een groeiende belangstelling voor ingrepen met bijvoorbeeld botox en fillers.

Het aantal jongeren tussen 18 en 25 jaar dat gebruik gemaakt van cosmetische ingrepen is tussen 2008 en 2018 gestegen van 3 naar 8 procent. In totaal steeg het aantal mensen dat een cosmetische ingreep onderging tussen 2016 en 2019 met 17,5 procent. Lippen worden opgespoten, rimpels weggewerkt, gezichten gladgestreken. Fronsen hoeft niet meer. Niet zelden gaat het mis: er ontstaan hobbels en bobbels in het gezicht door te veel fillers, lippen gaan hangen of huid sterft af. Wie bovendien begint aan lichte ingrepen, gaat waarschijnlijk makkelijker over tot ingrijpender aanpassingen met plastische chirurgie.

Uitzonderlijke lichaamsproporties

Beautyqueens bepalen de mode, dat is altijd zo geweest. Maar het gaat dan doorgaans wel om levensechte vrouwen. In deze virtuele tijden waar apps de mogelijkheid bieden jezelf eindeloos te bewerken, is het misschien niet vreemd dat een pop met uitzonderlijke lichaamsproporties het schoonheidsideaal vormt. Wie zijn lichaam vergaand wil veranderen, kan dat ook. De medische kennis reikt ver. Maar als mensen kunstmatige schoonheid bij zichzelf willen realiseren, waarvoor malafide artsen zich soms lenen, is dat een gevaar voor de volksgezondheid.

Regisseur Greta Gerwig laat Barbie in de film zelf ook de plastisch chirurg bezoeken. Spoiler alert: aan het eind van de film wil de pop een ‘gewone vrouw’ worden. Ze wil een geslachtsdeel en een lichaam van realistische proporties dat ooit zwanger zou kunnen worden. Een geestig slot van een film die voortdurend de spot drijft met schoonheidsidealen. Maar ondanks al die humor, al die feministische kritiek op ‘stereotype’ Barbie, voert het verleidelijke marketingproject de boventoon: Barbies onrealistische schoonheid, die nu aan vrouwen over de hele wereld verkocht wordt.