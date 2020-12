793 incidenten van religieuze onverdraagzaamheid

In Nederland is momenteel een levendige discussie ontstaan over de vraag of het onderwijs daadwerkelijk de grootste gelijkmaker is. Dit debat is de verdienste van de documentaireserie ‘Klassen’ die deze week met uitzenden begon. Maar hoe ernstig je de situatie in Nederland kunt vinden, het kan elders soms veel erger zijn. In Frankrijk bijvoorbeeld slaagt het onderwijs er ook niet in om de grootst gelijkmaker te zijn. Maar het slaagt er ook niet in om religieuze onverdraagzaamheid en culturele vijandigheid van kinderen met een migratieachtergrond te overwinnen.

Vrijdag was er ook een brede discussie in de Franse media naar aanleiding van een rapport van het ministerie van onderwijs. Startpunt is de onthoofding op 16 oktober van de geschiedenisleraar Samuel Paty in het stadje Conflans-Sainte-Honorine. Deze leraar werd door een moslimterrorist vermoord omdat hij karikaturen van de moslimprofeet Mohammed in de klas had vertoond. Er volgde eerst een nationale herdenking die door president Macron werd bijgewoond en later, op 2 november, een eerbetoon dat in Franse scholen plaatsvond.

Zeer jonge kinderen

Een evaluatie van alle incidenten tijdens die schoolherdenking doet het ergste vrezen: niet minder dan 793 gevallen werden officieel gerapporteerd aan de Algemene Inspectie en in ernstiger gevallen aan de politie. Maar dit officiële cijfer zou nog best onder het echte aantal kunnen liggen vanwege het feit dat niet alle incidenten zijn gemeld. Het gaat om provocaties, protesten, bedreigingen die in 90 procent van de gevallen door scholieren zijn gedaan of door een klein aantal ouders (zestig gevallen). Dat 23 procent van die incidenten op basisscholen bij zeer jonge kinderen hebben plaatsgevonden is des te verontrustender.

Verder gaat het om leerlingen die tijdens de herdenking ‘Allahu akbar’ schreeuwden of leerkrachten ernstig bedreigden. Het rapport is zeer gedetailleerd. Buiten de gewone verstoringen, weigering deel te nemen aan de minuut stilte en het begaan van ongeregeldheden, was in 17 procent van de gevallen sprake van ernstige incidenten door leerlingen die terrorisme, en dus de onthoofding van docent Samuel Paty, rechtvaardigden en verklaarden zich erdoor te laten inspireren. In 5 procent van de gevallen werden leerkrachten met de dood bedreigd. De consequentie was dat 44 leerlingen permanent werden geschorst en 131 tijdelijk. 286 gevallen werden aan de politie gemeld en 136 aan officieren van justitie. Ook hebben leerkrachten geconstateerd dat tijdens het speelkwartier kinderen onthoofdingen nabootsten.

Dagblad Le Figaro meldde dat op middelbare scholen onderwerpen die betrekking hebben op religie, de Armeense genocide, seksuele voorlichting en meer ‘niet meer op een serene manier kunnen worden behandeld’. Ook heeft de politie in november leraren moeten beveiligen die werden bedreigd. In Frankrijk is onderwijs in bepaalde gevallen ook niet de grootste gelijkmaker maar wordt het sinds de onthoofding van een leraar door sommige moslimkinderen met een migratieachtergrond ook als vijandig gezien.

