75 jaar na dato moet het mogelijk zijn om met distantie naar nazi-uitingen te kijken

De aankondiging dat in september in het Design Museum Den Bosch een grote tentoonstelling over nazi-design komt, heeft al veel geschokte reacties en kritische vragen opgeroepen, met name uit Joodse en antifascistische hoek. Dat is enerzijds goed te begrijpen. Als een werk in een kunstmuseum is te zien, is de impliciete boodschap: ‘Kijk hier maar eens goed naar, dit is bijzonder’. Dat kan bedoeld of onbedoeld bewondering oproepen voor de inventiviteit van de nazi’s en hun aanhangers. De tentoonstelling wordt dan gemakkelijk zelf propaganda voor de nazi’s. Dat is anders in oorlogsmusea, waar nazi-design hooguit een illustratieve rol speelt.

Dit is ook een onderdeel van de de­sign­ge­schie­de­nis dat niet onbelicht mag blijven.

Het is dan ook geen wonder dat tot nu toe kunstmusea met een grote boog om het tijdvak 1933-1945 heen liepen. Op de universiteiten komt deze periode wel aan bod, maar in uitingen voor het grote publiek, designmusea of designboeken, wordt erover gezwegen. Het kan gemakkelijk verkeerde gedachten oproepen en er kunnen te veel mensen door worden gekwetst.

Gruwelijke dingen Toch is het juist belangrijk dat ook het grote publiek kan zien hoe de nazi’s decennia geleden toegepaste kunst als propagandamiddel inzetten. Een goede tentoonstelling laat niet alleen geslaagde ontwerpen zien als de Volkswagen Kever, het hakenkruis en de pompeuze classicistische architectuur, maar ook hoe dergelijke toegepaste kunst werd ingezet om mensen te verleiden gruwelijke dingen te doen. Dat is ook een onderdeel van de designgeschiedenis dat niet onbelicht mag blijven. Het is wel een dringende opdracht aan de makers van zo’n tentoonstelling om oog te hebben voor de valkuilen. Het is daarom goed om te horen dat de directeur van het Design Museum, Timo de Rijk, zich ervan bewust is dat het museum zich verre moet houden van verheerlijking. Er komt geen opzwepende nazi-muziek, er zullen geen ansichtkaarten worden verkocht. De nadruk­­ komt te liggen op uitleg; geen experience, wel lezingen­­ en lespakketten voor scholieren. Als het op deze manier gebeurt is het zelfs te prijzen dat het Design Museum deze uitdaging aangaat. Het is te begrijpen dat musea tot nu toe uit piëteit voor de slachtoffers van het nazi-bewind en hun nabestaanden het tijdvak lieten rusten. Maar 75 jaar na dato moet het mogelijk zijn om met distantie naar nazi-uitingen te kijken en de impact onder ogen te zien die deze stroming heeft gehad. Het commentaar is de mening van Trouw, verwoord door leden van de hoofdredactie en senior redacteuren. Meer commentaren leest u op trouw.nl/commentaar.

