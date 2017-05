4 mei herdenken we samen

Hij is zeer begaan met het lot van vluchtelingen in een samenleving waarin de tendens hen aan hun lot over te laten helaas groeiende is. Een aantal jaar geleden kwam Voorberg in het nieuws met zijn pleidooi een door alle publiciteit zeer bekende pedofiel toch vooral als mens te blijven behandelen.

Moedig en sympathiek, maar helaas niet altijd even vruchtbaar. Het pleidooi van Voorberg om het lot van vluchtelingen, de enorme gevaren die zij trotseren door bijvoorbeeld in gammele bootjes de Middellandse Zee over te steken en het magere welkom dat hen vervolgens in het Westen wacht te betrekken bij de Nationale Herdenking op 4 mei mag sympathiek klinken, het verdient geen navolging.

Op 4 mei staat Nederland stil bij hen die vielen voor de vrijheid van ons allen. In de Tweede Wereldoorlog, maar ook als militair op buitenlandse vredesmissies van de Nederlandse strijdkrachten. Een mooie, zeer zinvolle en indrukwekkende gebeurtenis elk jaar weer. Het is zoals de directeur van het Cidi, Hanna Luden, het maandag op tv mooi verwoordde: twee minuten lang op 4 mei om acht uur in de avond denkt Nederland niet aan de onderlinge verschillen, maar zijn we één in het herdenken.

Oplaaiende discussie Helaas is er vrijwel elk jaar aan de vooravond van 4 mei een oplaaiende discussie over de vraag of het herdenken niet moet worden uitgebreid met een van de verschrikkelijke misstanden in het hier en nu. Hoe begrijpelijk de wens ook, het zou het unieke, zoals verwoord door Luden, hoe dan ook aantasten. Het lot van vluchtelingen is verschrikkelijk. Het is een lot dat wij in dit werelddeel van vrijheid en tolerantie ongetwijfeld dragelijker kunnen maken. Daar ligt een verantwoordelijkheid die helaas soms vergeten wordt. Voorberg heeft gelijk als hij stelt dat herdenken niet mag worden opgesloten in het verleden. Herdenken levert inderdaad de vraag op wat dat betekent voor het handelen in het heden. Het jezelf stellen van die vraag staat iedereen tijdens de Nationale Herdenking uiteraard vrij. Het is iets anders om dat ook nadrukkelijk als thema aan de herdenking te koppelen. Daarvoor zijn er andere dagen en andere gelegenheden. En mochten die er te weinig zijn, dan moeten ze gecreëerd worden. 5 mei, Bevrijdingsdag, zou bijvoorbeeld een heel geschikte dag zijn om ook na te denken en te praten over het lot van vluchtelingen. Had Voorberg dat bepleit, dan had hij meer sympathie kunnen ontvangen en waren er minder nodeloze negatieve reacties geweest. De mening van de krant, verwoord door leden van de hoofdredactie en senior redacteuren. Lees ook het interview met Rikko Voorberg: 'Vluchtelingen herdenken heeft alles met de Nationale Dodenherdenking te maken'

