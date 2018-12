2018, een jaar van Amerikaans en Brits gestuntel

President Xi weet van geen wijken in de door Trump begonnen handelsoorlog. Beide presidenten kwamen tijdens de recente G20-top in Buenos Aires een staakt-het-vuren overeen in de handelsoorlog die nu bijna een jaar duurt. Probleempje: beide kanten verschillen van inzicht over wat er nu besloten is. Volgens Trump zouden de Chinezen onmiddellijk beginnen met het importeren van grote aantallen Amerikaanse producten, zoals sojabonen. De Chinezen repten in het geheel niet van een tijdpad en doen vooral aan schadebeperking. Hoezo zijn handelsoorlogen goed en makkelijk te winnen, zoals Trump in maart twitterde? Trump krijgt Xi niet makkelijk op de knieën en moet mogelijk bakzeil halen.

Trump werd ingepakt door een jonge dictator met meer strategisch inzicht

Dezelfde machteloosheid etaleerde de Amerikaanse president ten aanzien van zijn nieuwe beste vriend, de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. 2018 werd het jaar waarin een Amerikaanse president werd ingepakt door een jonge dictator met meer strategisch inzicht. Kim kwam in Singapore weg met een nietszeggende verklaring en boterzachte toezeggingen over nucleaire ontwapening. Tegelijkertijd begon hij een charme-offensief richting Zuid-Korea waardoor Trump niet langer op dat land kon rekenen voor het opvoeren van de druk op Kims communistische openluchtmuseum. Vorige week kwam de aap uit de mouw toen Kim mededeelde pas nucleair te willen ontwapenen als de Amerikanen eerst hun nucleaire dreiging opschorten. Die reactie had Trump ook zelf wel kunnen voorspellen. Geen land dat bedreigd wordt en over kernwapens bezit geeft zijn enige veiligheidsgarantie op.

Trump kan zijn machteloosheid alleen nog maar maskeren door er vol tegenaan te gaan. Dat betekent meer sancties aan het adres van Xi en wapengekletter in de richting van Kim.