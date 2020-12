17 miljoen Jack Bauers in de Nederlandse winkels

Wat deed ik gisteren rond twaalf uur toen het NOS-pushbericht al onze schermen en zelf mijn polshorloge deed ontvlammen? Ik zat te denken aan mijn jaren geleden overleden collega Henk Hofland toen hem werd gevraagd hoe hij als rebel zich voelde bij machtsmisbruik door de overheid? Hofland, die meestal de nuance zelve was, keek toen somber en antwoordde ongeveer zo: “Als zo een figuur achter zijn loket mij echt dwars gaat zitten, dan is het bij mij: nazi-Duitsland valt de Sovjet-Unie binnen!” Zo dramatisch was het bij mij gisteren niet. Ik had meer het gevoel dat een bende gemaskerde bestuurders ons lieflijke onderkomen aan de IJssel via de achterdeur was binnengeslopen op zoek naar de kluis die we niet bezitten: “Dit is een hold-up! Zwijg, gehoorzaam en verroer je niet tot minstens 19 januari!”

Ik had virtueel kunnen repliceren dat we geen bank waren, dat deze drastische lockdown op de blog van Maurice de Hond zojuist als een ‘historische blunder’ was omschreven, dat al die middenstanders met hun onverkoopbare kerstbomen en cadeaupapier klaar voor de sloop werden gemaakt en, vooral, dat het aantal ziekenhuizen- en ic-opnames evenals het aantal coronadoden veel lager in aantal waren dan tijdens de eerste golf, maar ik was laf en egoïst en dacht alleen: samen voor ons eigen!

Tot middernacht nog maar de tijd

Ik riep mevrouw Ephi erbij en schreeuwde bezweet en trillend dat vanwege die hold-up van Rutte we nog maar tot middernacht hadden om: die verlichte kerststal als kerstcadeau voor moederlief te kopen, de laptop bij de reparateur te halen, een fles Jack Daniels bij de slijter te scoren, de hond te laten inenten, naar de kapper te gaan, de winterbanden bij de Kwik-Fit onder de auto te laten monteren en, als het nog kon, een nieuwe wc-bril bij de bouwmarkt te kopen om de kapotte te vervangen.

Ik sprong in mijn schoenen en als een ware Jack Bauer in de serie ‘24’ brulde ik: “Nog 11 uur te gaan, I am on my way!” Maar toen greep mevrouw Ephi mij bij de mouw en vertelde hoe de paniek die Rutte had veroorzaakt, Nederland nu in een wurggreep had genomen: “Het heeft geen zin. Er zijn momenteel 17 miljoen Jack Bauers die de Nederlandse winkels, bouwmarkten kappers, dierenartsen en slijterijen belegeren. Hoeveel mensen dampend in de rijen van deze massapsychose geïnfecteerd zullen worden, horen we pas over twee weken.”

Gedesillusioneerd en ontmoedigd liet ik me op een stoel vallen. Op radio 1 beweerde een deskundige dat het best mogelijk was dat Angela Merkel, ‘informeel’ en in navolging van de strenge Duitse lockdown Mark Rutte had gesouffleerd haar voorbeeld te volgen. Ik surfte op de site van het Duitse persbureau RedaktionsNetzwerk Deutsch­land en las als toelichting op de Nederlandse lockdown: ‘Nederland en Duitsland hebben bijna 580 kilometer gemeenschappelijke grens.’ Ik hoorde de complotdenkers van dit land beweren dat we de 17de deelstaat van de Bondsrepubliek waren geworden. Maar toen Rutte om 19 uur op tv was, werd ik gerustgesteld: hij sprak nog steeds Nederlands, maar zijn woorden werden door het gejuich bij de Amerikaan Amazon overstemd.

