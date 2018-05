130 dierenartsen: Erken gewoon de verschrikkingen van rituele slacht

De 130 dierenartsen maken deel uit van Caring Vets, een vereniging van dierenartsen die 'zich uitspreekt over structurele schendingen van dierenwelzijn'. "Een rund heeft een extra slagader die langs de wervels naar de hersenen loopt. Bij het doorsnijden van de hals neemt deze tak de bloedvoorziening naar de hersenen over waardoor het dier bij bewustzijn blijft."

De oud-politica wees er in Trouw vorige week echter op dat een dier bij een goed uitgevoerde halssnede al na enkele seconden het bewustzijn verliest, doordat de hersenen acuut geen bloed en zuurstof meer krijgen. Maar de artsen spreken over de 'verschrikkingen van de rituele slacht' en een 'minutenlange doodsstrijd'.

"Bij goed gebruik treedt verdoving vrijwel meteen op. Helaas gaat er bij het bedwelmen van de 1,8 miljoen dieren die dagelijks in Nederland geslacht worden ook wel eens iets mis, waardoor een dier niet volledig verdoofd is. Er is echter regelmatig toezicht van dierenartsen van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit die onder andere zorgen dat het dier alsnog goed wordt verdoofd."

"Bedwelming(= verdoving) is wettelijk verplicht, schrijven de dierenartsen. "Het behoedt dieren voor onnodige pijn en stress. Volgens de relevante Europese wetgeving wordt onder bedwelmen verstaan: 'Iedere bewust gebruikte methode die een dier pijnloos in een staat van bewusteloosheid en gevoelloosheid brengt, met inbegrip van methoden die onmiddellijk de dood tot gevolg hebben'. Het plaatsen van een schietmasker tegen de schedel waarna een pin de grote hersenen in een fractie van een seconde vernietigt en het dier onmiddellijk het bewustzijn verliest, is een voorbeeld van een wettelijk toegestane methode."

Enorme wond

"Gelderblom-Lankhout beschrijft de verschrikkingen van de reguliere slacht wanneer er iets misgaat, en ziet dit als een argument om onverdoofd slachten te accepteren. Dit is een drogredenering. Dat de bedwelming incidenteel problemen oplevert, betekent niet dat de grote aantasting van het welzijn door slachten bij bewustzijn te prefereren is."

Een schietmaster, dat tegen de kop van een koe kan worden gezet, waarna er een pin in de hersenen van het dier wordt geschoten. De dood zou vrijwel onmiddellijk intreden. © rv

"Bij 'onbedwelmde' slacht wordt bij een dier dat volledig bij bewustzijn is de keel doorgesneden, waarna het minutenlang een doodsstrijd voert tot het is doodgebloed. Bij runderen kan dit soms tot wel 15 minuten duren. Een rund heeft namelijk een extra slagader die langs de wervels (aan de achterzijde van de kop) naar de hersenen loopt. Bij het doorsnijden van de hals neemt deze tak de bloedvoorziening naar de hersenen over waardoor het dier bij bewustzijn blijft. Het ervaart de pijn van de enorme wond in de halsspieren en vanuit de doorgesneden aderen en slokdarm stromen bloed en pensvloeistof de luchtpijp in, wat ook uitermate pijnlijk is. Hierdoor en doordat de zenuw (Nervus Vagus) ook doorgesneden is, ervaart het dier naast deze heftige pijn ook nog eens het gevoel te stikken."

Een rund heeft een extra slagader die langs de wervels naar de hersenen loopt. Bij het doorsnijden van de hals neemt deze tak de bloed­voor­zie­ning naar de hersenen over waardoor het dier bij bewustzijn blijft.

"Dat dit een ernstige aantasting van dierenwelzijn is, is duidelijk aan het dier zelf te zien. Bovendien is het onomstotelijk bewezen in vele wetenschappelijke onderzoeken. Dat is ook de reden dat zowel de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde, als de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit), de Federation of Veterinarians of Europe en de Caring Vets (Veterinaire Dierenwelzijnsorganisatie) zich hebben uitgesproken tegen onbedwelmd slachten, dat in andere westerse landen als Zwitserland, Zweden, Noorwegen, Australië en Nieuw-Zeeland (en België vanaf 2019) niet is toegestaan."