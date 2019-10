101 (linkse) moslims in Frankrijk tekenen een pamflet tegen de hoofddoek, en dat is niet ongevaarlijk

Het was dinsdag het gesprek van de dag in Frankrijk, het land dat de omvangrijkste moslimgemeenschap van Europa telt. Het linkse weekblad Marianne publiceerde een virulente tekst tegen het dragen van de hoofddoek door moslimvrouwen. Op het eerste gezicht niets bijzonder in een steeds verder gepolariseerd land als Frankrijk, althans als het om immigratie en islam gaat.

Storm aan reacties

Onlangs verklaarde de minister van onderwijs, Jean-Michel Blanquer, dat de islamitische hoofddoek ‘niet wenselijk is in onze samenleving’, wat een storm aan reacties veroorzaakte. Ook werd een moslima door een raadslid van de rechts-populistische Rassemblement National (voorheen Front National) gevraagd de raadszaal van de regio Bourgogne te verlaten omdat ze een hoofddoek droeg. Dit incident kreeg veel aandacht en werd door negentig prominente Fransen in een ‘tribune’ in dagblad Le Monde veroordeeld.

Maar wat de tekst tegen de hoofddoek dinsdag in Marianne uiterst spectaculair en gewichtig maakt, is dat hij door 101 (linkse) moslims is ondertekend. Voor het eerst wordt in Europa een pamflet tegen de islamitische sluier door een grote groep moslims ondertekend die zich als ‘humanisten, progressieven en feministen’ presenteert. Geen spoor hier van de populisten. Met als kop ‘De (islamitische) sluier is seksistisch en obscurantistisch’ stellen de ondertekenaars dat het dragen van een hoofddoek een teken is van een achterlijke uitleg van de Koran: “Sommige moslims willen de islam in de zevende eeuw vastpinnen, die van de Arabische woestijn, terwijl de hoofddoek niet bestaat in de Koran (...) Ze willen van dit seksistische attribuut dat in de oudheid werd gecreëerd, de zesde pijler van de islam maken.”

Langs de meetlat

De ondertekenaars smeken de overige Fransen om de moslims te steunen die zich verzetten tegen ‘de verschrikkelijke neoconservatieve golf die dertig jaar geleden uit landen uit de Arabo-Perzische Golf kwam’. Uiteindelijk proberen deze 101 moslims in hun pamflet de hoofddoek langs de meetlat van hun progressieve waarden te leggen: “Vrouwen versluieren betekent hun aanwezigheid in de openbare ruimte stigmatiseren. Het maakt van deze vrouwen burgers die veroordeeld zijn tot de schandelijke identiteit van ‘ondergeschikt aan het verondersteld verlangen van mannen’. Dit terwijl ons mooie land voor steeds meer gelijkheid tussen de seksen strijdt. Het seksisme en de demonisering van het vrouwenlichaam zijn in strijd met onze idealen.”

Het ondertekenen als moslim van zo’n offensieve tekst is niet zonder gevaar. Er zijn genoeg prominenten binnen de moslimgemeenschap in Frankrijk die door hun kritiek op de radicale islam voor hun leven moeten vrezen. Een van de ondertekenaars is bijvoorbeeld imam Hassen Chalghoumi van de moskee Al-Nour uit het stadje Drancy. Door zijn standpunten over radicalisme is hij meerdere keer met de dood bedreigd; hij wordt al jaren door de Franse politie beveiligd. Dinsdagochtend herhaalde hij op de Franse televisie via de telefoon zijn steun aan de tekst in Marianne.

Drie keer per week werpt columnist Sylvain Ephimenco zijn blik op de actualiteit. Lees zijn columns hier terug.