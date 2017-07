'Zet nucleaire ontwapening op de agenda bij de regeringsformatie'

In New York staan 135 VN-lidstaten op het punt om met een internationaal verdrag kernwapens te verbieden. Als het aan de VVD ligt, komt er geen Nederlandse handtekening onder dit verdrag, worden de Amerikaanse kernwapens die in Nederland liggen gemoderniseerd en blijft de Nederlandse regering bereid deze inhumane wapens te gebruiken.

Lees verder na de advertentie

De grote gemene deler bij de onderhandelingen in New York is de onacceptabele impact van kernwapens op mensenlevens. Het verdrag zal het maken, hebben en gebruiken van deze massavernietigingswapens voor iedereen en onder alle omstandigheden verbieden. Het huidige kabinet neemt, onder druk van de publieke opinie en een door de Tweede Kamer breed aangenomen motie, actief deel aan de onderhandelingen.

Dit juichen we zeer toe. Nederland zet zich in New York duidelijk in om te komen tot een verdrag dat het in de toekomst zal kunnen tekenen. Voor het nieuwe kabinet ligt hier een kans om geschiedenis te schrijven. Als de samenstelling daadwerkelijk VVD, D66, CDA en ChristenUnie wordt, is het logisch dat het nieuwe kabinet steun verleent aan dit nu al historische verdrag, dat morgen waarschijnlijk een feit is.

Voorstanders D66 pleitte tijdens het Kamerdebat over het burgerinitiatief 'Teken tegen Kernwapens' voor een wereldwijd verbod op deze wapens. Ook in haar verkiezingsprogramma stelde de partij een verbod te willen. De ChristenUnie gaf in hetzelfde debat aan 'warm voorstander (te zijn) van een wereld zonder kernwapens en principieel tegenstander van massavernietigingswapens'. Het CDA schreef namens een meerderheid van de Tweede Kamer een brief aan het Amerikaans Congres met het verzoek geen nieuwe kernwapens in Nederland te plaatsen en leverde deze persoonlijk af. Als de drie genoemde partijen het verdrag tegen kernwapens durven te omarmen, zal de gehele progressieve oppositie dit steunen. Dat is misschien even slikken voor de VVD. Ook deze partij is van mening dat kernwapens uiteindelijk de wereld uit moeten. Maar de VVD is van mening dat het in het huidige internationale klimaat, met toenemende spanningen tussen de VS en Rusland, niet het moment is ze te verbieden. Bovendien vindt de VVD dat kernwapens pas verboden moeten worden als ze al geëlimineerd zijn.

Kernwapens niet de oplossing De geschiedenis van de Koude Oorlog laat zien dat juist in tijden van toenemende spanningen ook de kansen voor ontwapening groeien. Een uitgelezen moment om kernwapens te verwijderen. Het verleden toont ook aan dat wapens doorgaans eerst verboden worden en dan geëlimineerd. En ook de VVD zal moeten toegeven dat kernwapens geen oplossing zijn voor de problemen waar de wereld nu mee kampt, zoals terrorisme en klimaatverandering. De negen landen met kernwapens zullen niet direct toetreden tot het verdrag, en niemand verwacht dat het verbod van vandaag op morgen zal leiden tot de complete eliminatie van alle kernwapens. Het verbod zal duidelijk maken dat kernwapens voor iedereen onacceptabel zijn, wat een belangrijke impact zal hebben op de landen die op dit moment nog kernwapens bezitten. Uit opinieonderzoek door Motivaction blijkt dat meer dan 85 procent van de Nederlandse bevolking een verbod op kernwapens wil. D66, CDA en de ChristenUnie kunnen nu moreel leiderschap tonen en in het regeerakkoord vastleggen dat Nederland het aankomende internationale verbod op kernwapens zo spoedig mogelijk zal ondertekenen. Krista van Velzen is campagneleider nucleaire ontwapening Pax

Trouw.nl is vernieuwd. Vanaf nu is onbeperkte toegang tot Trouw.nl alleen voor (proef)abonnees.