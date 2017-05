'Wit' overheerst, 'blank' zij gerespecteerd

Verwonderlijk is de aanhoudende discussie. Ze sluit aan bij het chronische debat over kleur en toekomst van Zwarte Piet. De laatste discussie staat bol van de scherpe kantjes. In het debat over 'blank' of 'wit' is dat iets minder het geval, al leidt de factor van verondersteld racisme ook hier soms tot irritaties.

Media kiezen vaker voor 'wit' omdat er een groeiend aantal redacteuren is dat blank naar racisme vindt neigen

De samenleving kiest steeds vaker voor de term 'wit' omdat 'blank' - indachtig het koloniale verleden -een superioriteit tegenover gekleurde mensen uitstraalt die er niet zou moeten of mogen zijn. Media dragen bij aan deze ontwikkeling. Ze kiezen vaker voor 'wit' omdat er een groeiend aantal redacteuren is dat blank naar racisme vindt neigen. Trouw is hierop geen uitzondering, al is de term blank binnen de redactie niet verboden. In de krant is ze weliswaar minder, maar toch regelmatig terug te vinden.

Op sociale media is er vaak groteske weerstand tegen de verandering naar 'wit'. Media zouden slappe knieën hebben door toe te geven aan de eis of het verlangen van actievoerders om 'wit' tot standaard te verheffen. Voorzien van tekst en uitleg valt zo'n verwijt ook Trouw ten deel. Is het de invloed van de 'blanke Amsterdamse grachtengordel', die de krant op dit punt politiek correct maakt, zoals een lezer veronderstelt? Of is de redactie vergeten dat blank en wit synoniemen zijn, zoals een ander vermoedt en die de discussie hierom 'gekkigheid' vindt.

Anti-racisme activisten juichen de ontwikkeling van meer 'wit' en minder 'blank' toe. Zij wijzen erop dat blank geen kleur is. De term gebruiken als tegenstelling van zwart levert ongelijkheid op, vinden zij. Zwart heeft een negatieve bijklank: zwart geld, iemand zwart maken, zwarthandelaar, een zwarte dag. Zet daar blank tegenover: helder, glinsterend, rein, neutraal'.

Omgekeerde discriminatie Volgens sommige tegenstanders van 'wit' is sprake van omgekeerde discriminatie. Met 'blank' als verwijzing naar iemand met een witte, of eigenlijk roze, huidskleur, is niets mis, is hun overtuiging. Hoewel geenszins leidend of doorslaggevend voor de redactie, geven de samenstellers van woordenboek Van Dale de volgende betekenis aan blank: helderwit (...), niet bevlekt, niet gekleurd: het blanke ras, witte vla. Klachten van lezers gaan niet over de vraag waarom Trouw nog steeds 'blank' en 'wit' afwisselend gebruikt. Ze richten zich op het gebruik van de term 'wit', dan wel waarom de redactie niet alleen 'blank' hanteert. Dat de reacties over wit negatief zijn, wil niet zeggen dat dit voor het gros van de Trouwlezers geldt. Lezers sturen in de regel eerder een kritische e-mail dan een instemmende reactie. Volgens sommige tegenstanders van 'wit' is sprake van omgekeerde discriminatie Bij het gebruik van de term 'wit' voelen lezers zich vaak persoonlijk aangesproken. Decennialang waren zij in hun krant 'blank'. Om ze nu 'wit' te noemen, ervaren briefschrijvers als vervelend. 'Al 74 jaar ben ik tot ieders en eigen tevredenheid een 'blanke Nederlander, eigenlijk gewoon een Nederlander, zonder ook maar ooit moeilijke gedachten gekoesterd te hebben naar anders gekleurde Nederlanders', beschreef een lezer zijn gevoel, 'Ik vind het dan ook bijzonder vervelend om ineens door een paar Trouw-redacteuren te worden aangesproken als 'witte' man'. Kan dat stoppen'? Het uit 2014 daterende Schrijfboek van de krant laat de destijds gesignaleerde verandering van blank naar wit over 'aan wie per se politiek correct wil zijn'. In de huidige tijdgeest klinkt dat negatiever dan bedoeld. Beter zou wellicht zijn om aan ieders eigen overtuiging over te laten of het 'wit' wordt of 'blank' blijft. Zo blijven principes van anderen gerespecteerd.

