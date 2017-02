'Wie denkt dat de Nederlandse identiteit wordt bedreigd is niet per se een aanhanger van Wilders'

Er is een nieuwe strijd gaande; wie mag zich beroepen op het mogen opkomen voor de christelijk-joodse-humanistische waarden in ons land, zoals die nu volgens velen bedreigd worden door de toenemende islamisering. Alleen belijdende lidmaten van kerkgenootschappen en dan daarvan diegenen die de absolute grensloze gastvrijheid voor de vreemdeling propageren als bijbels gebod?

Ik ben een agnost. Ik geloof niet meer in een christelijke god als schepper. Maar ik mis hem wel! Ik geloof in het belang van christelijke waarden, alhoewel er in retrospectief ook het nodige valt af te dingen op hoe ‘kerken’ daarmee zijn omgegaan. Ik zie met lede ogen kerken verdwijnen, niet alleen het fysieke verlies van ‘zielsgebouwen’ maar ook het verlies van samenhang. Die zuilen waren zo verkeerd nog niet.

Ik ben opgegroeid als rooms jochie, wou ooit paus worden. Ik blijf als de agnost van nu nog steeds een rooms jochie dat zich zelfs nog plaatsvervangend schaamt voor misstanden in de kerk waarvan ik geen lid meer ben, maar die wel in mijn genen zit. Ook het afstand nemen daarvan heeft betekenis en waarde.

Barmhartige Samaritaan

Ik hou van het gregoriaans, van Bach. Ik draag onze christelijke voorgeschiedenis in me mee in liefde en herkenning daarvan in taal, verhalen, muziek, architectuur, kunst, kennis van onze vaderlandse geschiedenis. En in dat verband voel ik me ook liberaal, socialist, monarchist, republikein, humanist, joods, atheïst, Nederlander en Europeaan.

Geweten is niet slechts aan de ware Christen voorbehouden en het hebben van een geweten kan juist ook betekenen dat je er mee worstelt

Islamist voel ik mij niet. En zoals de islam al langere tijd het wereldtoneel domineert heb ik er ook geen behoefte aan. Maar ik ken ook het verhaal van de barmhartige Samaritaan en van de armlastige vreemdeling die aanklopt en Christus zou kunnen zijn.

Ik heb nog steeds een geweten en worstel daarmee. Vluchtelingen, zeker die uit oorlogsgebieden, moet je herbergen. En de kloof tussen rijk en arm moeten we slechten. Maar dat is niet hetzelfde als multiculturalisme. Neem mij en mensen als ik, die zich inderdaad in hun ‘Nederlandse’ identiteit bedreigd voelen, serieus. Geweten is niet slechts aan de ware Christen voorbehouden en het hebben van een geweten kan juist ook betekenen dat je er mee worstelt. Je hoeft geen aanhanger van Wilders te zijn wanneer je daarmee worstelt. En wellicht doen veel van zijn aanhangers dat ook wel.