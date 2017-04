'Voltooid leven hoort niet bij artsen thuis'

De belangrijkste is dat artsen iets te maken zouden (moeten) hebben met de voltooid leven-problematiek, om die verwarrende term maar weer te gebruiken. In 2002 heeft de Hoge Raad bepaald dat dit buiten het medische domein van de euthanasiewet (WTL) valt. Ze hebben daar dus niets te zoeken. Dit geldt nog steeds; de redactie zou dat moeten weten.

Als er ‘genoeg’ ou­der­doms­klach­ten zijn, is het maar de vraag of die de aanleiding zijn voor de stervenswens

Om een oplossing te zoeken was er een commissie-Dijkhuis maar met haar rapport (2004) is niets gedaan. De beroepsorganisatie van artsen, de KNMG, heeft het onderwerp laten liggen, tot de initiatiefgroep ‘Uit Vrije Wil’ met eigen wettelijke voorstellen kwam. In 2011 formuleerde de KNMG een ontsnappingsroute via de stapeling van ouderdomskwalen.

Zo worden de ‘levensmoe’ zijnde mensen toch het medische domein ingetrokken. Niet alleen een halve ‘oplossing’, ook onzuiver. Als er ‘genoeg’ ouderdomsklachten zijn, is het maar de vraag of die de (overwegende) aanleiding zijn voor de stervenswens. Niet bij mijn moeder in ieder geval.

De commissie-Schnabel, die opnieuw moest zoeken naar een oplossing, was om onnavolgbare reden in meerderheid uit het medische domein afkomstig. Het onlogische daarvan heb ik al in december 2014 verwoord.

Eén deskundige De oplossing kan alleen komen uit een andere kijk op het sterven, waarbij de burger centraal staat en niet de arts. Er is maar één deskundige: de mens met zijn stervenswens. Adviseer die, en praat ermee, maar neem de wens wel serieus en help erbij. Sterven is een onvermijdelijke fase in ieders leven. Het is geen ziekte. Ook als je niet ziek bent of niet lijdt aan aanwezige ouderdomskwalen kan een stervenswens ontstaan uit het gevoel dat het genoeg was. De oplossing kan alleen komen uit een andere kijk op het sterven Hoe je ook naar die wens van ouderen kijkt, neem hem serieus. Als er oplosbare redenen of tekorten (aan zorg) zijn, doe daar dan wat aan, maar heb ook respect voor dat existentiële ‘genoeg’ gevoel. Het is een mentaal proces dat niets medisch heeft. Eventueel iets voor zielzorgers, als de betrokkene dat wil. Artsen zijn daarvoor niet opgeleid en het is onbegrijpelijk dat altijd naar hen wordt gekeken als het over dit stervensproces gaat. Het lijkt soms wel dat ze zich als goeroes beschouwen. U dient beter te weten. Lees ook de column van Ger Groot 'Het geweten verdwijnt uit zicht in het euthanasiedebat'.

