'Verbied de verkoop van alle tabak'

Artsen en ex-rokers proberen via de NVWA de sjoemelsigaret uit te bannen. Is het niet tijd voor rigoureuzere maatregelen?

In het najaar presenteert staatssecretaris Paul Blokhuis (volksgezondheid) zijn nieuwe rookbeleid. De redactie van Trouw heeft hoge verwachtingen, blijkt uit het hoofdredactionele commentaar. En terecht, het is hard nodig dat de overheid tabak verbiedt.

Kanker

De verwoestende werking van roken ken ik uit eigen ervaring: mijn moeder heeft longkanker met uitzaaiingen naar de hersenen, mijn schoonvader kreeg dezelfde diagnose een paar jaar eerder. Wrang toeval? Niet als je naar de statistieken kijkt: ruim de helft van de rokers overlijdt aan de gevolgen van roken, ofwel 20.000 Nederlanders per jaar.

Gewapend met deze dodelijke statistieken wilde advocate Bénédicte Ficq de tabaksindustrie aansprakelijk stellen. Het kwam niet tot een zaak.

Het OM legde impliciet de verantwoordelijkheid terug bij de wetgever; roken is legaal en met de huidige wet- en regelgeving kan het dus niets beginnen.

De roker werd explicieter toegesproken; iedereen weet inmiddels dat roken slecht is, stoppen kan altijd. Maar waarom rookt dan nog ruim twintig procent van de bevolking?

Stel je eens voor hoe het is om te leven met longkanker, wetende dat het je 'eigen schuld' is. Bestralingen, chemo's, operaties, altijd moe zijn, de stress van de controles. En dat je, in al die ellende, stiekem nog steeds verlangt naar een hijsje - niet voor niets vergelijkt de Wereldgezondheidsorganisatie de verslavende werking van sigaretten met die van heroïne en cocaïne.

Hoe wrang is het dan dat de overheid tabaksverkoop toestaat, terwijl al jaren bekend is dat dit product bewust extra verslavend is gemaakt en voor de meeste gebruikers uiteindelijk dodelijk is?