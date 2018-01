'Verbied abortus niet, maar voorkom het'

Christa Compas houdt in haar opiniestuk over abortus vooral een pleidooi voor de mogelijkheid in alle vrijheid eigen keuzes te maken. Juist vanwege hun uiterst kwetsbare positie moeten ongewenst zwangere vrouwen dat kunnen doen zonder druk in de ene of de andere richting.

De reacties van Kees van Helden (12 januari) en Henri ten Have bevestigen mijn vermoeden dat er vanuit pro-life kringen wel degelijk druk wordt uitgeoefend richting een bepaalde christelijke overtuiging. Het valt me vaker op dat er kringen zijn die menen dat het christelijk geloof nog steeds de dienst kan uitmaken in onze samenleving, zoals dat een paar eeuwen het geval is geweest. Maar nu wij sinds 1848 een parlementaire democratie vormen kan dat feitelijk niet meer.

Onze democratie is onder meer gebaseerd op de scheiding van kerk en staat. Alle levensovertuigingen die niet in strijd zijn met de wet, hebben recht van bestaan.

Voor een soepele communicatie is het wel van belang om meningen niet te brengen als feiten

Het recht op abortus is op democratische wijze, na uitvoerige debatten en formulering van voorwaarden, wettelijk vastgelegd. Het streven om abortus wettelijk moeilijker te maken op grond van de privé-overtuiging van een relatief kleine groep, is niet bepaald een democratische manier van denken. Hetzelfde geldt als andere partijen het tegenovergestelde zouden proberen en abortus in bepaalde situaties zouden verplichten. Dat zou een storm van verontwaardiging oproepen. En terecht.