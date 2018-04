'The Passion' laat zien hoe levend het paasverhaal nog altijd kan zijn

Niks geen ‘verstopeitjes’ in de winkel: gewoon weer paaseieren zoals het hoort. En mensen die klagen over de teloorgang van de ‘joods-christelijke traditie’ bij ontstentenis van de paashaas krijgen eindelijk de repliek die zij verdienen: dat juist zíj het zijn bij wie elk besef van christendom lijkt te ontbreken.

‘The Passion’ laat zien hoe levend de paastraditie nog altijd kan zijn. Je hoeft niet dol te zijn op dat kruiswegspektakel om te erkennen er langzaam een nieuwe traditie ontstaat, niet in plaats van maar náást de Matthäus-Passie die in Nederland tegelijkertijd ongekend populair blijft. Ik ben het niet nagegaan, maar het zou me niet verbazen als Bachs meesterwerk vandaag de dag in de Goede Week vele malen méér wordt uitgevoerd dan, pak weg, een halve eeuw geleden.

Als Pasen één feest is, dan is het dat van de blijde verwachting.

Ja, er wordt aan het einde daarvan tegenwoordig geapplaudisseerd; het publiek gaat tijdens het slotkoor niet meer staan om daarna zwijgend de zaal of kerk te verlaten. Misschien is het jammer dat die wonderlijke eigenaardigheid in het concertritueel verdwijnt – en daarmee het besef dat de Matthäus eigenlijk geen concert wás, maar een bijzonder soort eredienst. Ik herinner mij nog hoe decennia geleden een uitvoering in de Westerkerk tot mijn katholieke verbazing halverwege werd onderbroken door een onvervalste domineespreek.

Blijde verwachting Maar hoe weinig ‘des Pasen’ is het om daarover mismoedig te somberen! Als Pasen één feest is, dan is het dat van de blijde verwachting. Hoe hopeloos het lijdensverhaal ook lijkt, het eindigt niet als een ‘dead end’. Dat geldt voor het verhaal zelf, maar ook voor het feest dat daarbij hoort. Pasen zélf lijkt wel uit de dood opgestaan. Niet alleen als nieuw of oud ritueel, maar ook als besef en boodschap. Pasen werpt een nieuw licht op de discussie over doodverlangen en uitzichtloos lijden – las ik de afgelopen week meermaals. Pasen weerspiegelt zich in de zelfopoffering van een Franse politieman, door iedereen bewonderd. Je mag ervan vinden wat je wilt, maar laten we onszelf althans één weekend lang hoeden voor het masochistische zelfverwijt dat alles ‘tegenwoordig’ aan oppervlakkigheid ten onder gaat. Wie wil mag de tv-kruisweg vulgair noemen, maar dat was menig middeleeuws mysteriespel ook Als Pasen het feest is dat alles op zijn kop zet (de dood is geen dood, het einde geen einde), dan doet het dat óók ten aanzien van het pessimisme dat de traditie en zelfs onze hele ‘way of life’ ten onder ziet gaan. Pasen is één grote aanklacht tegen dat soort defaitisme, dat het in zijn gemakzucht ontmaskert en dat de christelijke traditie onder de naam van ‘acedia’ tot één van de zeven hoofdzonden is gaan rekenen: traagheid, (denk)luiheid en melancholie.