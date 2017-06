'Rutte moet mensenrechten bespreken bij het staatsbezoek van premier Modi'

Vandaag brengt minister-president Narendra Modi van India zijn eerste staatsbezoek aan Nederland. Aanleidingen zijn de zeventig jaar diplomatieke betrekkingen tussen India en Nederland en het feit dat Nederland een van de grootste investeerders in India is.

De nauwe Nederlandse relatie met India is een goede reden om tijdens het gesprek met de Indiase premier ook de verslechterende mensenrechtensituatie in India aan de orde te stellen. Onder Modi's hindoe-nationalistische regering is de marginalisering van minderheidsgroepen als dalits ('kastelozen'), christenen en moslims flink toegenomen. Vooral deze groepen, samen meer dan een derde van de Indiase bevolking, zijn nu regelmatig het slachtoffer van extremistische hindoegroepen die elke vermeende mishandeling van koeien met geweld beantwoorden. De Indiase regering sluit de ogen voor dit geweld. In april van dit jaar heeft ook Human Rights Watch haar zorgen hierover uitgesproken. In april vermoordden 'koebeschermers' een 55-jarige man die onderweg was met zijn veetruck.

In antwoord op Kamervragen liet minister Koenders in februari weten dat Nederland zich inspant 'om aandacht te vragen voor deze situatie en dat zal blijven doen'. Het bezoek van Modi is voor onze minister-president Rutte een unieke gelegenheid om deze kwestie nog eens indringend te bespreken en tot permanente inzet te maken van de bilaterale en multilaterale relaties met India.

India staat bekend als een land met een groot aantal maatschappelijke organisaties die misstanden aankaarten en de overheid daarop aanspreken. De vrijheid van kritische mensenrechten- en milieuorganisaties - bij uitstek passend in een democratie - staat echter zwaar onder druk. De speciale VN-rapporteur voor vrijheid van vereniging Maina Kiai stelde vorig jaar dat de beperkingen die de Indiase overheid organisaties oplegt om buitenlandse financiering te krijgen "mogelijk onevenredig dié organisaties treffen die zich bezighouden met kritisch mensenrechtenwerk of die kwetsbare en minderheidsgroepen of standpunten vertegenwoordigen". Recent werd het de dalitorganisatie Navsarjan onmogelijk gemaakt om geld van buitenlandse donoren te ontvangen. Navsarjan voert ontwikkelingsprogramma's voor dalits uit en steunt dalits om op te komen voor hun rechten.

Betrokkenheid van de Indiase overheid

Met zijn programma Make in India wil Modi India op de kaart zetten als economische grootmacht. Succesverhalen over de economische groei zijn legio. De keerzijde krijgt veel minder aandacht. Volgens de door de Nederlandse overheid gevolgde OESO-richtlijnen is ondernemen in een land als India niet vrijblijvend, maar moet het voldoen aan internationale mensenrechtenstandaarden. In de productieketens van in India actieve Nederlandse bedrijven komen omvangrijke, ernstige schendingen van arbeidsrechten voor. Zo werken meisjes als moderne slaven op katoenvelden en in spinnerijen voor de katoen van Nederlandse kledingbedrijven.

Momenteel wordt, op initiatief van minister Ploumen, door Nederlandse maatschappelijke organisaties, bedrijven, vakbonden én de Nederlandse overheid in verschillende convenanten, onder andere in de kledingsector, gewerkt aan oplossingen. Maar om de problemen rond arbeids- en mensenrechtenproblemen in Indiase productieketens echt aan te pakken, is ook betrokkenheid van de Indiase overheid onontbeerlijk.

In lijn met haar beleid zou de Nederlandse regering de gelegenheid van dit staatsbezoek moeten aangrijpen om de Indiase regering mee te krijgen met haar inzet om kinderarbeid, slavernij en uitbuiting in de ketens van Nederlandse bedrijven aan te pakken.