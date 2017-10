'Renteverhoging op studielening van Rutte III schaadt vertrouwen in politiek'

Studenten en hun ouders belden massaal met vragen en klachten over het kabinetsvoornemen. Waarom maakt deze maatregel zoveel los? Dat komt doordat de renteverhoging hét voorbeeld is van een maatregel die het vertrouwen in de politiek schaadt.

De partijen die het leenstelsel invoerden, riepen om het hardst hoe gunstig de leenvoorwaarden zouden worden. Deze toezeggingen hielpen veel aspirant-studenten over de drempel om te gaan lenen. Nu, enkele jaren later, verhoogt de politiek de rente. Er bestaat onder studenten veel onduidelijkheid over of deze maatregel ook geldt voor huidige leningen. Als dat wel zo is, zou dat getuigen van onbehoorlijk bestuur. Hoe dan ook is het terecht dat studenten zich voorgelogen voelen door de politiek, die met de maatregel op de lange termijn ongeveer 200 miljoen euro binnenhaalt.

Deze maatregel treft de student met arme ouders meer dan die met rijkere