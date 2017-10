'Palmolie niet de grote boosdoener'

Palmolie is de meest gebruikte plantaardige olie ter wereld, een belangrijk voedingsmiddel en grondstof van veel producten die we iedere dag gebruiken. Door de groei van de wereldbevolking en toenemende welvaart stijgt de vraag naar plantaardige oliën. Dit geeft extra druk op uitbreiding van het productieareaal, met problemen als ontbossing tot gevolg. Ontbossing is echter een wereldwijd probleem en beperkt zich niet tot palmolie. Dat 43 procent van de ontboste gronden bestemd is voor palmolie, zoals het artikel beweert, is onjuist. Volgens de Europese Commissie (2013) is het wereldwijde aandeel van palmolie aan ontbossing 2,3 procent. Ruim de helft van het palmolieareaal staat op oude rubber-, koffie- of cacaoplantages.

Het bedrijfsleven werkt al jaren aan verduurzaming van de productie in de landen zelf en aan het vergroten van de vraag naar duurzame palmolie. Simpelweg stoppen met palmolie om ontbossing aan te pakken lost namelijk niets op. In een studie van het Wereldnatuurfonds Duitsland is aangegeven dat het vervangen van palmolie door andere plantaardige oliën de negatieve ecologische impact van de consumptie niet oplost, maar verplaatst naar andere gebieden en mogelijk zelfs vergroot. Daarnaast gaat de oproep voor een boycot voorbij aan de ontwikkeling die palmolie rurale gebieden heeft gebracht. In Indonesië wordt 40 procent van de palmolie geproduceerd door miljoenen kleine boeren. Het biedt hen de mogelijkheid de armoede te ontvluchten. Juist deze kleine boeren hebben veel potentie hun opbrengsten per hectare te vergroten. Hulp is nodig om de productiviteit te verhogen en de noodzaak voor ontbossing weg te nemen.

Inmiddels is 19 procent van de palm­olie­pro­duc­tie wereldwijd RSPO gecertificeerd