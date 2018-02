'Oxfam' bewijst dat ngo’s een ombudsman nodig hebben

Iedere organisatie heeft van tijd tot tijd te maken met grensoverschrijdend gedrag – en de echte vraag is hoe daartegen opgetreden wordt. Oxfam heeft dat niet foutloos, maar wel goed en serieus gedaan. Een belangrijke kwestie blijft wel dat de organisatie het probleem intern heeft opgelost. Volgens mij moet er op zeer korte termijn een ombudsman in humanitaire crisisgebieden komen.

De landendirecteur van Oxfam in Haïti heeft gebruik gemaakt van sekswerkers en er zijn feestjes georganiseerd in het stafhuis waar sekswerkers bij waren. Dat kan niet en mag niet, maar het is wel gebeurd. Er zullen altijd grensoverschrijders zijn (in de politiek, onderwijs, ngo’s, overal). Wat telt is de vraag hoe organisaties het oplossen. Is transparantie betracht? Zijn maatregelen getroffen om herhaling te voorkomen? Op al deze vragen is het antwoord voor Oxfam positief te noemen, zij het niet vlekkeloos. De organisatie heeft meteen een onderzoek ingesteld en schuldigen zijn gestraft – sommigen met een strafontslag en anderen met een gedwongen ontslag.

Wat betreft de transparantie: Oxfam heeft het rapport meteen openbaar gemaakt en een persbericht verstuurd. In Haïti zijn radioprogramma’s georganiseerd waarin de organisatie het boetekleed heeft aangetrokken. Ook is er een reeks maatregelen genomen om toekomstige risico’s te beperken. De gedragscode is aangescherpt, er is een trainingsprogramma opgezet (juist omdat het gaat om lokaal vaak geaccepteerd gedrag is het best lastig uit te leggen aan een staf die voor meer dan 90 procent lokaal is), en er is nu een klokkenluidersregeling.

Toch blijft er iets knagen. Bij gebrek aan centrale autoriteit heeft de organisatie de zaak rond wantoestanden geheel in eigen handen genomen. Dan heb je eigenlijk altijd de schijn tegen en blijft de vraag of je volledige opening van zaken hebt gegeven of toch te veel politiek hebt bedreven.

Voor mij is een belangrijke conclusie dat het onderzoek naar de misstanden door een onafhankelijk instituut gedaan had moeten worden.