'Nou eh, woef, zo’n snoepje lijkt me heerlijk!'

Park is een groot woord voor een smal groen strookje langs een woonwijk, waarop alle honden van het dorp al decennialang hun behoefte doen. Het is eerder een met gras begroeide mesthoop.

Als het mooi weer is, zitten mensen op hun terrassen aan de overkant van de sloot te niksen. Ze dragen zonnebrillen, dus ik kan niet zien of ze wakker zijn of slapen (of misschien al zijn overleden). Zwijgend kijken ze toe als Pleun en ik langslopen. Door sommigen worden we helemaal nagekeken, blijkbaar zijn we een bezienswaardigheid. Soms heb ik zin om mijn broek naar beneden te trekken, zodat als iemand vraagt of ze nog iets hebben meegemaakt ze daar bevestigend op kunnen antwoorden.

Soms steekt iemand vanaf zijn zitje een hand op, dan doe ik dat ook. Soms steek ik een hand op en doet de ander dat niet, dat vind ik gênant, want dan sta ik daar met die hand.

Soms zeg ik goeiemorgen tegen iemand die me tegemoet loopt en kijkt die zwijgend door me heen alsof ik lucht ben. De volgende groet ik dan niet, maar die zegt mij juist wel weer vriendelijk gedag. Dat beantwoord ik dan ook wel, maar pas als de ander al voorbij is, dus groet ik zijn rug. Soms zegt iemand als het nog ochtend is ‘goeiemiddag!’ en moet ik me bedwingen om ’m niet te corrigeren.